«Зенит» и «Молде» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Полузащитники Далер Кузяев и Матиас Краневиттер выйдут в стартовом составе петербургского «Зенита» в первом матче раунда
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Полузащитники Далер Кузяев и Матиас Краневиттер выйдут в стартовом составе петербургского «Зенита» в первом матче раунда
«Зенит» понес существенные потери перед первой игрой с «Молде». Полузащитник Кристиан Нобоа в воскресенье в матче против екатеринбургского «Урала» в чемпионате России получил травму крестообразных связок колена и выбыл на полгода. Другой хавбек Леандро Паредес пропустит встречу с «Молде»
Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Александр Анюков, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Эрнани, Далер Кузяев, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
Стартовый состав «Молде»: Андреас Линде (вратарь), Рубен Габриэльсен, Вегар Форрен, Бабакар Сарр, Петтер Странд, Этсас Хуссейн, Фредрик Эурснес, Эрик Хестад, Кристоффер Реммер, Кристоффер Хауген, Эрлинг Брёут Холанд.
Первый матч между «Зенитом» и «Молде» состоится в четверг на стадионе «Санкт-Петербург». Ответная игра пройдет 30 августа в Норвегии.