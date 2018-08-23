«Зенит» и «Молде» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

«Зенит» понес существенные потери перед первой игрой с «Молде». Полузащитник Кристиан Нобоа в воскресенье в матче против екатеринбургского «Урала» в чемпионате России получил травму крестообразных связок колена и выбыл на полгода. Другой хавбек Леандро Паредес пропустит встречу с «Молде» из-за дисквалификации — он был удален в ответной игре против минского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.