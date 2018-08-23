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18:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» и «Молде» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Полузащитники Далер Кузяев и Матиас Краневиттер выйдут в стартовом составе петербургского «Зенита» в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы против норвежского «Молде».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
4-й отборочный раунд, 23.08.2018, 19:00
Зенит
0Мольде0

«Зенит» понес существенные потери перед первой игрой с «Молде». Полузащитник Кристиан Нобоа в воскресенье в матче против екатеринбургского «Урала» в чемпионате России получил травму крестообразных связок колена и выбыл на полгода. Другой хавбек Леандро Паредес пропустит встречу с «Молде» из-за дисквалификации — он был удален в ответной игре против минского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Александр Анюков, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Эрнани, Далер Кузяев, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Стартовый состав «Молде»: Андреас Линде (вратарь), Рубен Габриэльсен, Вегар Форрен, Бабакар Сарр, Петтер Странд, Этсас Хуссейн, Фредрик Эурснес, Эрик Хестад, Кристоффер Реммер, Кристоффер Хауген, Эрлинг Брёут Холанд.

Первый матч между «Зенитом» и «Молде» состоится в четверг на стадионе «Санкт-Петербург». Ответная игра пройдет 30 августа в Норвегии.

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