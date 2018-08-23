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21:02 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» одержал волевую победу над «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» одержал победу со счетом 3:1 над норвежским «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча, которую посетили 40 667 человек, прошла на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: ИТАР-ТАСС

Счет в матче на 42-й минуте открыл полузащитник гостей Эйрик Хестад. Нападающий хозяев Артем Дзюба сравнял счет на 71-й минуте. Форвард Антон Заболотный, вышедший на замену во второй тайме вместо защитника Игоря Смольников, забил победный мяч на 80-й минуте, окончательный счет в матче на 90-й минуте установил Миха Мевля.

Ответный матч пройдет 30 августа на стадионе «Акер» в Мольде. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Зенит 3:1
Первый тайм: 0:1
Мольде
23.08.2018, 19:00 4-й отборочный раунд Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Уле Гуннар Сульшер
Голы
71′ Артем Дзюба (С. Дриусси) 22
80′ Антон Заболотный 29
90′ Миха Мевля (А. Заболотный) 23
19 Эрик Хестад 42′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Роберт Мак 20
Далер Кузяев 14
Себастьян Дриусси 11
Артем Дзюба 22
61′ 68′ Игорь Смольников 19
Антон Заболотный 29
59′ Матиас Краневиттер 8
Александр Ерохин 21
87′ 88′ Эрнани 33
Магомед Оздоев 27
1 Андреас Линде
4 Рубен Габриэльсен (к)
28 Кристоффер Хауген
5 Вегар Форрен 30′
22 Кристофер Реммер
17 Фредрик Эурснес
8 Бабакар Сарр
16 Этзаз Хуссейн
30 Эрлин Бреут Холанд 78′
6 Стиан Грегерсен
19 Эрик Хестад 86′ 38′
7 Магнус Вольфф Эйкрем
14 Петтер Странн 74′
33 Фредрик Брустад
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 4
6 Угловые 1
10 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Эдуард Байтингер (Германия)
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