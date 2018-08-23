«Зенит» одержал волевую победу над «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЕ

Счет в матче на 42-й минуте открыл полузащитник гостей Эйрик Хестад. Нападающий хозяев Артем Дзюба сравнял счет на 71-й минуте. Форвард Антон Заболотный, вышедший на замену во второй тайме вместо защитника Игоря Смольников, забил победный мяч на 80-й минуте, окончательный счет в матче на 90-й минуте установил Миха Мевля.
Ответный матч пройдет 30 августа на стадионе «Акер» в Мольде. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
|Сергей Семак
|Уле Гуннар Сульшер
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Рафаэль Фольтин (Германия)
|Боковой судья
|Эдуард Байтингер (Германия)