«Зенит» одержал волевую победу над «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЕ

Счет в матче на 42-й минуте открыл полузащитник гостей Эйрик Хестад. Нападающий хозяев Артем Дзюба сравнял счет на 71-й минуте. Форвард Антон Заболотный, вышедший на замену во второй тайме вместо защитника Игоря Смольников, забил победный мяч на 80-й минуте, окончательный счет в матче на 90-й минуте установил Миха Мевля.