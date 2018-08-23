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21:43 (мск), источник: Sport24

Дзюба и Заболотный принесли «Зениту» комфортную победу. Но пришлось поволноваться

Да-да, Заболотный тоже забил.

Источник: РИА "Новости"

К матчу раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» «Зенит» подошел после двух разгромных побед подряд (над минским «Динамо» и «Уралом») с общим счетом 12:2.

Настроения у питерцев были самые серьезные. На предматчевой пресс-конференции и главный тренер команды Сергей Семак, и полузащитник Роберт Мак уверяли: матч с норвежцами будет сложным.

Выставить основной состав у Семака не получилось. Ключевые центральные полузащитники — Леандро Паредес и Кристиан Нобоа — остались вне игры. У аргентинца дисквалификация, а эквадорец получил тяжелую травму в предыдущем матче и выбыл надолго.

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Игроки «Зенита» вышли на поле в футболках, посвященных Крису.

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Подготовились к матчу и болельщики «Зенита», нарисовавшие баннер по мотивам фильма Гая Ричи «Большой куш».

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В первом тайме «Зенит», как и полагается фавориту противостояния, пытался задавить соперника. Но получалось не очень хорошо. За 45 минут хозяева запомнились только попаданием Дриусси в штангу и ударом Дзюбы головой выше ворот.

А вот норвежцы своим единственным шансом воспользовались. Миха Мевля неудачно скинул мяч прямо на ногу Эйрику Хестаду и тот точно пробил — 0:1.

После перерыва «Зенит» продолжил давить, а «Мольде» сдерживал комфортное для себя преимущество. И это неплохо получалось у норвежцев вплоть до 71-й минуты.

Сначала очередная попытка Артема Дзюбы ударить по воротам привела к первому голу, а спустя девять минут вышедший на замену Антон Заболотный добил мяч после попадания Дзюбы в штангу. Это первый еврокубковый гол в карьере Заболотного и пока самый значимый мяч в футболке «Зенита». Счет стал 2:1.

В оставшиеся десять минут питерцы пытались довести преимущество до более существенного. И на последней минуте основного времени это удалось. Миха Мевля после подачи углового сделал счет 3:1. Голевая передача — на счету Заболотного.

Теперь ехать в Норвегию не так страшно.

Зенит 3:1
Первый тайм: 0:1
Мольде
23.08.2018, 19:00 4-й отборочный раунд Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Уле Гуннар Сульшер
Голы
71′ Артем Дзюба (С. Дриусси) 22
80′ Антон Заболотный 29
90′ Миха Мевля (А. Заболотный) 23
19 Эрик Хестад 42′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Роберт Мак 20
Далер Кузяев 14
Себастьян Дриусси 11
Артем Дзюба 22
61′ 68′ Игорь Смольников 19
Антон Заболотный 29
59′ Матиас Краневиттер 8
Александр Ерохин 21
87′ 88′ Эрнани 33
Магомед Оздоев 27
1 Андреас Линде
4 Рубен Габриэльсен (к)
28 Кристоффер Хауген
5 Вегар Форрен 30′
22 Кристофер Реммер
17 Фредрик Эурснес
8 Бабакар Сарр
16 Этзаз Хуссейн
30 Эрлин Бреут Холанд 78′
6 Стиан Грегерсен
19 Эрик Хестад 86′ 38′
7 Магнус Вольфф Эйкрем
14 Петтер Странн 74′
33 Фредрик Брустад
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 4
6 Угловые 1
10 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Эдуард Байтингер (Германия)
Обозначения
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