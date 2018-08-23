Дзюба и Заболотный принесли «Зениту» комфортную победу. Но пришлось поволноваться

К матчу раунда
Настроения у питерцев были самые серьезные. На предматчевой
Выставить основной состав у Семака не получилось. Ключевые центральные полузащитники — Леандро Паредес и Кристиан Нобоа — остались вне игры. У аргентинца дисквалификация, а эквадорец получил тяжелую травму в предыдущем матче и выбыл надолго.
Игроки «Зенита» вышли на поле в футболках, посвященных Крису.
Подготовились к матчу и болельщики «Зенита», нарисовавшие баннер по мотивам фильма Гая Ричи «Большой куш».
В первом тайме «Зенит», как и полагается фавориту противостояния, пытался задавить соперника. Но получалось не очень хорошо. За 45 минут хозяева запомнились только попаданием Дриусси в штангу и ударом Дзюбы головой выше ворот.
А вот норвежцы своим единственным шансом воспользовались. Миха Мевля неудачно скинул мяч прямо на ногу Эйрику Хестаду и тот точно пробил — 0:1.
После перерыва «Зенит» продолжил давить, а «Мольде» сдерживал комфортное для себя преимущество. И это неплохо получалось у норвежцев вплоть до 71-й минуты.
Сначала очередная попытка Артема Дзюбы ударить по воротам привела к первому голу, а спустя девять минут вышедший на замену Антон Заболотный добил мяч после попадания Дзюбы в штангу. Это первый еврокубковый гол в карьере Заболотного и пока самый значимый мяч в футболке «Зенита». Счет стал 2:1.
В оставшиеся десять минут питерцы пытались довести преимущество до более существенного. И на последней минуте основного времени это удалось. Миха Мевля после подачи углового сделал счет 3:1. Голевая передача — на счету Заболотного.
Теперь ехать в Норвегию не так страшно.
|Сергей Семак
|Уле Гуннар Сульшер
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Рафаэль Фольтин (Германия)
|Боковой судья
|Эдуард Байтингер (Германия)