Дзюба и Заболотный принесли «Зениту» комфортную победу. Но пришлось поволноваться

Источник: РИА "Новости"

К матчу раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» «Зенит» подошел после двух разгромных побед подряд (над минским «Динамо» и «Уралом») с общим счетом 12:2.

Настроения у питерцев были самые серьезные. На предматчевой пресс-конференции и главный тренер команды Сергей Семак, и полузащитник Роберт Мак уверяли: матч с норвежцами будет сложным.

Выставить основной состав у Семака не получилось. Ключевые центральные полузащитники — Леандро Паредес и Кристиан Нобоа — остались вне игры. У аргентинца дисквалификация, а эквадорец получил тяжелую травму в предыдущем матче и выбыл надолго.

Игроки «Зенита» вышли на поле в футболках, посвященных Крису.

Подготовились к матчу и болельщики «Зенита», нарисовавшие баннер по мотивам фильма Гая Ричи «Большой куш».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm09zjdlhqW/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm09zjdlhqW/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Большой куш #ЗенитМольде #ZenitMolde</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/zenit_spb/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> zenit_spb</a> (@zenit_spb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-23T16:09:48+00:00">Aug 23, 2018 at 9:09am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом тайме «Зенит», как и полагается фавориту противостояния, пытался задавить соперника. Но получалось не очень хорошо. За 45 минут хозяева запомнились только попаданием Дриусси в штангу и ударом Дзюбы головой выше ворот.

А вот норвежцы своим единственным шансом воспользовались. Миха Мевля неудачно скинул мяч прямо на ногу Эйрику Хестаду и тот точно пробил — 0:1.

После перерыва «Зенит» продолжил давить, а «Мольде» сдерживал комфортное для себя преимущество. И это неплохо получалось у норвежцев вплоть до 71-й минуты.

Сначала очередная попытка Артема Дзюбы ударить по воротам привела к первому голу, а спустя девять минут вышедший на замену Антон Заболотный добил мяч после попадания Дзюбы в штангу. Это первый еврокубковый гол в карьере Заболотного и пока самый значимый мяч в футболке «Зенита». Счет стал 2:1.

В оставшиеся десять минут питерцы пытались довести преимущество до более существенного. И на последней минуте основного времени это удалось. Миха Мевля после подачи углового сделал счет 3:1. Голевая передача — на счету Заболотного.