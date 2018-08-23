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21:38 (мск), источник: Р-Спорт

Стали известны составы «Уфы» и «Рейнджерс» на матч квалификации ЛЕ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Стал известен состав футбольного клуба «Уфа» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 21:45 мск в Глазго.

Уфимцы выйдут на игру в следующем составе: Александр Беленов (голкипер), Павел Аликин, Боян Йокич, Веролюб Салатич, Азамат Засеев, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Ионуц Неделчару, Сильвестр Игбун, Джемал Табидзе, Иван Обляков.

Состав «Рейнджерс»: Алан Макгрегор (вратарь), Джеймс Таверньер, Коннор Голдсон, Райан Джек, Ови Эджариа, Джон Флэнаган, Никола Катич, Даниэл Кандеяш, Райан Кент, Скотт Арфилд, Альфредо Морелос.

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