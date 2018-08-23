Сульшер: «Мольде» не хватило класса игры в обороне в матче против «Зенита»

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Зенит» обыграл «Мольде» со счетом 3:1. Встреча прошла на арене «Санкт-Петербург».

«Последний гол “Зенита” выбил нас из колеи, но предстоит ответная встреча, где мы будем играть в другой футбол и на другом покрытии (на домашнем стадионе “Мольде” искусственный газон — прим. ТАСС). Достаточно сложно защищаться против таких высококлассных нападающих, как Дзюба и Заболотный. Думаю, в этом матче нам не хватило класса игры в обороне, особенно в последние 20−25 минут», — сказал Сульшер.

Очень порадовала атмосфера на стадионе, особенно когда соперник забивал голы. Это даже немного напомнило мою игровую карьеру.

Также норвежский тренер в шуточной форме описал физическое состояние нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, которому 22 августа исполнилось 30 лет. «Почему я не прислал Дзюбе виски на день рождения? Видимо, надо было посылать водку, хотя мне кажется вчера он пил только воду и энергетики, но не виски с водкой. Он был сегодня в фантастической форме», — заключил тренер.