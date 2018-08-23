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22:28 (мск), источник: ТАСС

Сульшер: «Мольде» не хватило класса игры в обороне в матче против «Зенита»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Футболистам норвежского «Мольде» не хватило класса игры в обороне в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против петербургского «Зенита». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер норвежской команды Уле Гуннар Сульшер.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Зенит» обыграл «Мольде» со счетом 3:1. Встреча прошла на арене «Санкт-Петербург».

«Последний гол “Зенита” выбил нас из колеи, но предстоит ответная встреча, где мы будем играть в другой футбол и на другом покрытии (на домашнем стадионе “Мольде” искусственный газон — прим. ТАСС). Достаточно сложно защищаться против таких высококлассных нападающих, как Дзюба и Заболотный. Думаю, в этом матче нам не хватило класса игры в обороне, особенно в последние 20−25 минут», — сказал Сульшер.

Очень порадовала атмосфера на стадионе, особенно когда соперник забивал голы. Это даже немного напомнило мою игровую карьеру.

Также норвежский тренер в шуточной форме описал физическое состояние нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, которому 22 августа исполнилось 30 лет. «Почему я не прислал Дзюбе виски на день рождения? Видимо, надо было посылать водку, хотя мне кажется вчера он пил только воду и энергетики, но не виски с водкой. Он был сегодня в фантастической форме», — заключил тренер.

Ответный матч пройдет 30 августа на стадионе «Акер» в Мольде. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Зенит 3:1
Первый тайм: 0:1
Мольде
23.08.2018, 19:00 4-й отборочный раунд Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Уле Гуннар Сульшер
Голы
71′ Артем Дзюба (С. Дриусси) 22
80′ Антон Заболотный 29
90′ Миха Мевля (А. Заболотный) 23
19 Эрик Хестад 42′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Роберт Мак 20
Далер Кузяев 14
Себастьян Дриусси 11
Артем Дзюба 22
61′ 68′ Игорь Смольников 19
Антон Заболотный 29
59′ Матиас Краневиттер 8
Александр Ерохин 21
87′ 88′ Эрнани 33
Магомед Оздоев 27
1 Андреас Линде
4 Рубен Габриэльсен (к)
28 Кристоффер Хауген
5 Вегар Форрен 30′
22 Кристофер Реммер
17 Фредрик Эурснес
8 Бабакар Сарр
16 Этзаз Хуссейн
30 Эрлин Бреут Холанд 78′
6 Стиан Грегерсен
19 Эрик Хестад 86′ 38′
7 Магнус Вольфф Эйкрем
14 Петтер Странн 74′
33 Фредрик Брустад
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 4
6 Угловые 1
10 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Эдуард Байтингер (Германия)
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