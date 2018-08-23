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22:10 (мск), источник: ТАСС

Семак: «Зенит» одержал заслуженную победу в матче ЛЕ против «Мольде»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Футболисты «Зенита» одержали заслуженную победу в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против норвежского «Мольде». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Зенит» дома обыграл «Мольде» со счетом 3:1.

«Первый тайм для нас складывался достаточно тяжело, особенно после пропущенного мяча, — отметил Семак. — Когда пропускаешь, то всегда тяжело втягиваться в игру. Считаем, что победили абсолютно заслужено, однако в нашем противостоянии еще ничего не решено».

«Жаль, что пропустили гол. По сути соперник смог воспользоваться единственным моментом в первом тайме. Мы прекрасно понимаем, почему пропускаем, ведем активную работу над исправлением этих проблем в обороне», — добавил Семак.

Главный тренер «Зенита» отметил игру полузащитников Матиаса Краневиттера и Эрнани. «Если говорить про обойму после того, как выпали Нобоа и Паредес, то она у нас есть. Конечно, любой тренер не отказался бы от трансферов, но вопрос покупок не ко мне. У всех футболистов в нашей команде есть свои сильные стороны, а если говорить по сегодняшнему матчу, то хотел бы отметить Краневиттера и Эрнани», — отметил Семак.

Семак рассказал, что полузащитник петербургской команды Александр Ерохин пока не готов проводить полные 90 минут встречи. «Мы хотели выпустить Ерохина в начале встречи, однако не смогли. Футболист вернулся из сборной с травмой и пока не готов проводить все 90 минут встречи, особенно играя со второго дня на третий», — сказал Семак.

Ответный матч пройдет 30 августа на стадионе «Акер» в Мольде. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Зенит 3:1
Первый тайм: 0:1
Мольде
23.08.2018, 19:00 4-й отборочный раунд Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Уле Гуннар Сульшер
Голы
71′ Артем Дзюба (С. Дриусси) 22
80′ Антон Заболотный 29
90′ Миха Мевля (А. Заболотный) 23
19 Эрик Хестад 42′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Роберт Мак 20
Далер Кузяев 14
Себастьян Дриусси 11
Артем Дзюба 22
61′ 68′ Игорь Смольников 19
Антон Заболотный 29
59′ Матиас Краневиттер 8
Александр Ерохин 21
87′ 88′ Эрнани 33
Магомед Оздоев 27
1 Андреас Линде
4 Рубен Габриэльсен (к)
28 Кристоффер Хауген
5 Вегар Форрен 30′
22 Кристофер Реммер
17 Фредрик Эурснес
8 Бабакар Сарр
16 Этзаз Хуссейн
30 Эрлин Бреут Холанд 78′
6 Стиан Грегерсен
19 Эрик Хестад 86′ 38′
7 Магнус Вольфф Эйкрем
14 Петтер Странн 74′
33 Фредрик Брустад
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 4
6 Угловые 1
10 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Эдуард Байтингер (Германия)
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