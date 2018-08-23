Семак: «Зенит» одержал заслуженную победу в матче ЛЕ против «Мольде»

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Зенит» дома обыграл «Мольде» со счетом 3:1.

«Первый тайм для нас складывался достаточно тяжело, особенно после пропущенного мяча, — отметил Семак. — Когда пропускаешь, то всегда тяжело втягиваться в игру. Считаем, что победили абсолютно заслужено, однако в нашем противостоянии еще ничего не решено».

«Жаль, что пропустили гол. По сути соперник смог воспользоваться единственным моментом в первом тайме. Мы прекрасно понимаем, почему пропускаем, ведем активную работу над исправлением этих проблем в обороне», — добавил Семак.

Главный тренер «Зенита» отметил игру полузащитников Матиаса Краневиттера и Эрнани. «Если говорить про обойму после того, как выпали Нобоа и Паредес, то она у нас есть. Конечно, любой тренер не отказался бы от трансферов, но вопрос покупок не ко мне. У всех футболистов в нашей команде есть свои сильные стороны, а если говорить по сегодняшнему матчу, то хотел бы отметить Краневиттера и Эрнани», — отметил Семак.

Семак рассказал, что полузащитник петербургской команды Александр Ерохин пока не готов проводить полные 90 минут встречи. «Мы хотели выпустить Ерохина в начале встречи, однако не смогли. Футболист вернулся из сборной с травмой и пока не готов проводить все 90 минут встречи, особенно играя со второго дня на третий», — сказал Семак.