«Астана» лишилась гола и проиграла в первом матче за выход в группу Лиги Европы

Первая игра между командами прошла на стадионе ГСП в Никосии и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В предстоящем матче действиями «Астаны» руководил казахстанец Григорий Бабаян, так как назначенный 1 июня украинец Роман Григорчук временно покинул клуб.

Единственный гол был забит на 79-й минуте. Вышедший на замену хавбек Георгиос Эфрем со штрафного попал в штангу ворот «Астаны», а на добивании первым успел бразильский защитник Кажу.

В прошедшем матче случился гол и у «Астаны», но взятие ворот бразильского хавбека Педро Энрике в начале второго тайма не было засчитано из-за офсайда.

Ответный матч между «Астаной» и АПОЭЛом пройдет 30 августа в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени. Победитель пары выйдет в групповой раунд ЛЕ.

В ЛЕ «Астана» и АПОЭЛ перешли после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Казахстанский клуб в третьем раунде проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба (0:1, 0:2), а кипрский в первом сенсационно уступил литовской «Судуве» (1:3, 1:0), которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин.