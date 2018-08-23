«Астана» лишилась гола и проиграла в первом матче за выход в группу Лиги Европы
Футболисты «Астаны» проиграли кипрскому АПОЭЛу в гостевом матче раунда
Футболисты «Астаны» проиграли кипрскому АПОЭЛу в гостевом матче раунда
Первая игра между командами прошла на стадионе ГСП в Никосии и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В предстоящем матче действиями «Астаны» руководил казахстанец Григорий Бабаян, так как назначенный 1 июня украинец Роман Григорчук временно покинул клуб.
Единственный гол был забит на 79-й минуте. Вышедший на замену хавбек Георгиос Эфрем со штрафного попал в штангу ворот «Астаны», а на добивании первым успел бразильский защитник Кажу.
В прошедшем матче случился гол и у «Астаны», но взятие ворот бразильского хавбека Педро Энрике в начале второго тайма не было засчитано
Ответный матч между «Астаной» и АПОЭЛом пройдет 30 августа в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени. Победитель пары выйдет в групповой раунд ЛЕ.
В ЛЕ «Астана» и АПОЭЛ перешли после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Казахстанский клуб в третьем раунде проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба (0:1, 0:2), а кипрский в первом сенсационно уступил литовской «Судуве» (1:3, 1:0), которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин.
Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ в третий раз становятся соперниками в еврокубках. В 2015 году казахстанский клуб выбил киприотов (1:0, 1:1) и впервые в своей истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, а спустя сезон в группе ЛЕ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом — 2:1.
|Бруну Бальтазар
|Роман Григорчук
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)