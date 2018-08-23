«Шансы остаются»: тренер «Астаны» назвал ошибки в первом матче за место в группе ЛЕ

— Как мы предполагали, получился очень тяжелый матч. Мы пытались играть организовано, и у нас это получалось до 70-й минуты, когда мы потеряли концентрацию, за что нас наказал соперник.

У нас были моменты в первой половине, которые нужно было реализовывать. В таких матчах очень важно забить гол на чужом поле. У нас были все предпосылки к этому, но свои шансы мы не реализовали.

Во втором тайме после пропущенного мяча, мы не бросили играть, попробовали что-то создать впереди, но все-таки АПОЭЛ — это команда хорошего уровня, и, к сожалению, нам не удалось отыграться. У нас остаются шансы пройти дальше, и мы должны сделать все возможное, чтобы в ответном матче добиться необходимого результата.

— Если сравнивать игру «Астаны» в Загребе и здесь, в Никосии, то видна явная разница в желании победить, в уровне показанного футбола. Как вам удалось вдохнуть новую жизнь в команду?