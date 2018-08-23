«Шансы остаются»: тренер «Астаны» назвал ошибки в первом матче за место в группе ЛЕ
Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал гостевое поражение от кипрского АПОЭЛа (0:1) в первом матче раунда
Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал гостевое поражение от кипрского АПОЭЛа (0:1) в первом матче раунда
— Как мы предполагали, получился очень тяжелый матч. Мы пытались играть организовано, и у нас это получалось до 70-й минуты, когда мы потеряли концентрацию, за что нас наказал соперник.
У нас были моменты в первой половине, которые нужно было реализовывать. В таких матчах очень важно забить гол на чужом поле. У нас были все предпосылки к этому, но свои шансы мы не реализовали.
Во втором тайме после пропущенного мяча, мы не бросили играть, попробовали
— Если сравнивать игру «Астаны» в Загребе и здесь, в Никосии, то видна явная разница в желании победить, в уровне показанного футбола. Как вам удалось вдохнуть новую жизнь в команду?
— У нашей команды достаточно опыта и качества, они понимали важность матча, поэтому ничего сверхъестественного не произошло. Они вышли и сыграли, но я уверен, что мы должны и можем играть лучше. Мы должны забивать свои моменты и более ответственно играть в обороне, если хотим проходить дальше, потому что на таком уровне соперник наказывает за любые ошибки.
|Бруну Бальтазар
|Роман Григорчук
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)