«Особенно если будем играть в обороне»: тренер соперника «Астаны» рассказал о цели на ответный матч ЛЕ

Источник: maisfutebol.pt

— Безусловно, я доволен счетом, но я понимаю, что в Астане с таким счетом будет тяжело, особенно если мы будем играть только в обороне. В Казахстане мы также хотим забить. Что касается «Астаны», то они очень сильный соперник, они в хорошей форме, и у нас получилась очень интересная игра, — цитирует Бальтазара официальный сайт «Астаны».

— Может ли счет 1:0 позволить вам чувствовать себя фаворитом в ответном матче?

— Я не вижу никакой привилегии в таком счете, в Казахстан мы должны ехать с целью забить гол. В первом тайме шансы выиграть были у обеих команд, во втором тайме АПОЭЛ показал себя с более лучшей стороны. Мы показали, что мы можем рассчитывать на победу и постараемся развить этот результат в Казахстане.

— Будет ли команда в Астане играть по счету?