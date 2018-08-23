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23 августа, источник: Vesti.kz

«Особенно если будем играть в обороне»: тренер соперника «Астаны» рассказал о цели на ответный матч ЛЕ

Главный тренер кипрского АПОЭЛа Бруно Бальтазар прокомментировал победу над «Астаной» (1:0) в домашнем матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Источник: maisfutebol.pt

— Безусловно, я доволен счетом, но я понимаю, что в Астане с таким счетом будет тяжело, особенно если мы будем играть только в обороне. В Казахстане мы также хотим забить. Что касается «Астаны», то они очень сильный соперник, они в хорошей форме, и у нас получилась очень интересная игра, — цитирует Бальтазара официальный сайт «Астаны».

— Может ли счет 1:0 позволить вам чувствовать себя фаворитом в ответном матче?

— Я не вижу никакой привилегии в таком счете, в Казахстан мы должны ехать с целью забить гол. В первом тайме шансы выиграть были у обеих команд, во втором тайме АПОЭЛ показал себя с более лучшей стороны. Мы показали, что мы можем рассчитывать на победу и постараемся развить этот результат в Казахстане.

— Будет ли команда в Астане играть по счету?

— Мы не едем в Астану защищаться, мы хотим забить. «Астана» доказала, что является сильной командой. Мы проанализируем игру, попробуем найти наши ошибки, чтобы не допустить их в следующем матче. А также попробуем использовать слабые стороны соперника. Счет 1:0 добавляет давления на «Астану», они будут хотеть забить, но мы также настроены только на победу.

АПОЭЛ 1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
23.08.2018, 20:00 4-й отборочный раунд GSP
Главные тренеры
Бруну Бальтазар Роман Григорчук
Голы
79′ Кажу  
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0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
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