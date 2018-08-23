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00:04 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» проиграла «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 23 августа. Российский футбольный клуб «Уфа» уступил шотландскому «Рейнджерс» со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Айрбокс».

Источник: Reuters

Единственный гол в матче на 41-й минуте забил английский защитник хозяев Коннор Голдсон.

Ответная встреча пройдет 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник».

«Уфа» впервые в своей истории играет в еврокубковом турнире. «Рейнджерс» в 1972 году стали победителями Кубка обладателей кубков УЕФА.

Рейнджерс 1:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
23.08.2018, 21:45 4-й отборочный раунд Ibrox Stadium
Главные тренеры
Стивен Джеррард Сергей Томаров
Голы
41′ Коннор Голдсон 6
Составы
Алан Макгрегор 1
Джеймс Таверньер 2
Джонатон Флэнаган 15
90+4′ Коннор Голдсон 6
Никола Катич 19
Скотт Арфилд 37
Альфредо Морелос 20
Райан Джек 8
Овие Эджариа 10
69′ Даниэл Кандеяш 21
72′ Кайл Лафферти 38
77′ Райан Кент 26
Гленн Миддлтон 40
31 Александр Беленов
17 Дмитрий Живоглядов
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин
27 Йонуц Неделчару
55 Джемал Табидзе
6 Веролюб Салатич
19 Иван Пауревич 90′
98 Иван Обляков 83′
8 Кэтэлин Карп
44 Силвестр Игбун 90′ 58′
57 Вячеслав Кротов
13 Азамат Засеев 85′ 76′
9 Ондржей Ванек
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 2
6 Угловые 1
11 Фолы 20
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Боковой судья Марцин Бонек (Польша)
Боковой судья Кшиштоф Мырмус (Польша)
Обозначения
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