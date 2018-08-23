«Уфа» проиграла «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
ТАСС, 23 августа. Российский футбольный клуб «Уфа» уступил шотландскому «Рейнджерс» со счетом 0:1 в первом матче раунда
ТАСС, 23 августа. Российский футбольный клуб «Уфа» уступил шотландскому «Рейнджерс» со счетом 0:1 в первом матче раунда
Единственный гол в матче на 41-й минуте забил английский защитник хозяев Коннор Голдсон.
Ответная встреча пройдет 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник».
«Уфа» впервые в своей истории играет в еврокубковом турнире. «Рейнджерс» в 1972 году стали победителями Кубка обладателей кубков УЕФА.
|Стивен Джеррард
|Сергей Томаров
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Даниель Стефански (Польша)
|Боковой судья
|Марцин Бонек (Польша)
|Боковой судья
|Кшиштоф Мырмус (Польша)