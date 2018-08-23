«Уфа» проиграла «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Единственный гол в матче на 41-й минуте забил английский защитник хозяев Коннор Голдсон.

Ответная встреча пройдет 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник».

«Уфа» впервые в своей истории играет в еврокубковом турнире. «Рейнджерс» в 1972 году стали победителями Кубка обладателей кубков УЕФА.