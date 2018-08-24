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01:08 (мск), источник: ТАСС

Победа «Зенита» над «Мольде» приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 24 августа. Победа «Зенита» над норвежским «Мольде» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы позволила России приблизиться к Франции и увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: AFP 2018

В четверг «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Мольде» со счетом 3:1. Чуть позже «Уфа» на этой же стадии турнира на выезде проиграла шотландскому «Рейнджерс» (0:1). Таким образом, Россия, идущая в таблице шестой, заработала 0,166 балла. Франция, занимающая пятое место, по итогам недели набрала 0,083 балла после того, как «Бордо» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграл вничью в гостевом матче с бельгийским «Гентом» (1:1), а Португалия, преследующая Россию, — 0,100 балла благодаря домашней ничьей «Бенфики» во встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим ПАОКом (1:1).

Суммарный коэффициент Франции составляет 50,665 балла, России — 45,132, Португалии — 38,832. На предыдущих стадиях еврокубков Португалия потеряла две команды из пяти, тогда как у России и Франции остается по шесть представителей.

Возглавляет рейтинг Испания — 86,998 балла, за ней следуют Англия (65,534), Италия (64,940), Германия (59,498).

Ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут 28 и 29 августа, Лиги Европы — 30 августа.

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.

Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 5 баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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