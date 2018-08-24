Победа «Зенита» над «Мольде» приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
ТАСС, 24 августа. Победа «Зенита» над норвежским «Мольде» в матче раунда
ТАСС, 24 августа. Победа «Зенита» над норвежским «Мольде» в матче раунда
В четверг «Зенит» в
Суммарный коэффициент Франции составляет 50,665 балла, России — 45,132, Португалии — 38,832. На предыдущих стадиях еврокубков Португалия потеряла две команды из пяти, тогда как у России и Франции остается по шесть представителей.
Возглавляет рейтинг Испания — 86,998 балла, за ней следуют Англия (65,534), Италия (64,940), Германия (59,498).
Ответные матчи раунда
Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.
Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 5 баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.