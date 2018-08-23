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01:42 (мск), источник: ТАСС

Джеррард: Игроки «Рейджерс» в ответном матче ЛЕ с «Уфой» должны сыграть как герои и воины

ТАСС, 24 августа. Игроки шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Уфы» должны показать себя как герои и воины. Такое мнение высказал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, чьи слова приводит издание Daily Record.

Источник: AFP 2018

В четверг «Рейнджерс» на своем поле обыграл «Уфу» со счетом 1:0.

«Я хотел бы получить большее преимущество в матче с “Уфой”, — сказал Джеррард. — На следующей неделе у нас будет сложная игра, и поэтому то, что мы сыграли “на ноль”, является очень положительным моментом. Мы уважаем соперника, и на следующей неделе нам нужно выступление героев и воинов, но мы способны пройти дальше, хорошо сыграть и в обороне, что мы показывали раньше, и забить важный гол на выезде. Это будет позором [если мы не пройдем в групповой этап], нам нужно попасть туда, я не собираюсь возвращаться домой с чувством сожаления и стыда».

«Я был немного разочарован игрой команды в первом тайме, хотя мы выигрывали к перерыву. Второй тайм был ближе к тому, что я хочу видеть, мы играли более интенсивно, более агрессивно. Команда держала соперника на его половине поля в течение большей части второго тайма, просто не была вознаграждена за это. Конечно, мне было бы по душе большее преимущество, но у меня нет претензий к игрокам», — отметил главный тренер шотландской команды.

Ответный матч пройдет 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Рейнджерс 1:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
23.08.2018, 21:45 4-й отборочный раунд Ibrox Stadium
Главные тренеры
Стивен Джеррард Сергей Томаров
Голы
41′ Коннор Голдсон 6
Составы
Алан Макгрегор 1
Джеймс Таверньер 2
Джонатон Флэнаган 15
90+4′ Коннор Голдсон 6
Никола Катич 19
Скотт Арфилд 37
Альфредо Морелос 20
Райан Джек 8
Овие Эджариа 10
69′ Даниэл Кандеяш 21
72′ Кайл Лафферти 38
77′ Райан Кент 26
Гленн Миддлтон 40
31 Александр Беленов
17 Дмитрий Живоглядов
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин
27 Йонуц Неделчару
55 Джемал Табидзе
6 Веролюб Салатич
19 Иван Пауревич 90′
98 Иван Обляков 83′
8 Кэтэлин Карп
44 Силвестр Игбун 90′ 58′
57 Вячеслав Кротов
13 Азамат Засеев 85′ 76′
9 Ондржей Ванек
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 2
6 Угловые 1
11 Фолы 20
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Боковой судья Марцин Бонек (Польша)
Боковой судья Кшиштоф Мырмус (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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