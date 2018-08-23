Джеррард: Игроки «Рейджерс» в ответном матче ЛЕ с «Уфой» должны сыграть как герои и воины

В четверг «Рейнджерс» на своем поле обыграл «Уфу» со счетом 1:0.
«Я хотел бы получить большее преимущество в матче с “Уфой”, — сказал Джеррард. — На следующей неделе у нас будет сложная игра, и поэтому то, что мы сыграли “на ноль”, является очень положительным моментом. Мы уважаем соперника, и на следующей неделе нам нужно выступление героев и воинов, но мы способны пройти дальше, хорошо сыграть и в обороне, что мы показывали раньше, и забить важный гол на выезде. Это будет позором [если мы не пройдем в групповой этап], нам нужно попасть туда, я не собираюсь возвращаться домой с чувством сожаления и стыда».
«Я был немного разочарован игрой команды в первом тайме, хотя мы выигрывали к перерыву. Второй тайм был ближе к тому, что я хочу видеть, мы играли более интенсивно, более агрессивно. Команда держала соперника на его половине поля в течение большей части второго тайма, просто не была вознаграждена за это. Конечно, мне было бы по душе большее преимущество, но у меня нет претензий к игрокам», — отметил главный тренер шотландской команды.
Ответный матч пройдет 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник».