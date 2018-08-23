Джеррард: Игроки «Рейджерс» в ответном матче ЛЕ с «Уфой» должны сыграть как герои и воины

«Я хотел бы получить большее преимущество в матче с “Уфой”, — сказал Джеррард. — На следующей неделе у нас будет сложная игра, и поэтому то, что мы сыграли “на ноль”, является очень положительным моментом. Мы уважаем соперника, и на следующей неделе нам нужно выступление героев и воинов, но мы способны пройти дальше, хорошо сыграть и в обороне, что мы показывали раньше, и забить важный гол на выезде. Это будет позором [если мы не пройдем в групповой этап], нам нужно попасть туда, я не собираюсь возвращаться домой с чувством сожаления и стыда».