«Зенит» сделал шаг к групповому этапу ЛЕ, «Уфе» нужно отыгрываться в домашнем матче

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После разгромной победы «Зенита» над минским «Динамо» в третьем квалификационном раунде (8:1) мало кто верил, что в Санкт-Петербурге «Мольде» сможет зацепиться даже за ничейный результат. Однако счет в матче открыли именно норвежцы — Эрик Хэстад на 42-й минуте воспользовался практически единственным шансом для команды.

После перерыва главный тренер «Зенита» Сергей Семак произвел ряд замен, и в середине тайма счет стал равным — с передачи Себастьяна Дриусси мяч забил Артем Дзюба. Вскоре Антон Заболотный вывел «Зенит» вперед, а окончательный счет после углового на 90-й минуте установил защитник Миха Мевля.

«Первый тайм для нас складывался достаточно тяжело, особенно после пропущенного мяча, — отметил после игры Семак. — Когда пропускаешь, то всегда трудно втягиваться в игру. Считаем, что победили абсолютно заслуженно, однако в нашем противостоянии еще ничего не решено».

Главный тренер «Мольде» Уле Гуннар Сульшер отметил, что его команде не хватило качества игры в обороне. «Последний гол “Зенита” выбил нас из колеи, но предстоит ответная встреча, где мы будем играть в другой футбол и на другом покрытии (домашний стадион “Мольде” имеет искусственный газон — прим. ТАСС). Достаточно сложно защищаться против высококлассных нападающих, таких как Дзюба и Заболотный. Думаю, в этом матче нам не хватило класса игры в обороне, особенно в последние 20−25 минут», — сказал Сульшер.

Болельщики и футболисты «Зенита» поддержали Нобоа

Матч против норвежского «Мольде» также был ознаменован окончанием санкций Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) в отношении болельщиков «Зенита». Ранее УЕФА принял решение дисквалифицировать поклонников петербургской команды на один еврокубковый матч за беспорядки по итогам встречи Лиги Европы против «РБ Лейпцига» в сезоне-2017/18. Домашний матч «Зенита» в третьем квалификационном раунде турнира против минского «Динамо» (8:1) проходил без зрителей, теперь клуб отбыл дисквалификацию.

Кроме того, перед игрой футболисты «Зенита» поддержали полузащитника петербургской команды Кристиана Нобоа, который получил травму крестообразных связок в матче четвертого тура чемпионата России против «Урала» (4:1) и теперь пропустит до шести месяцев. Футболисты вышли на матч в белых футболках с изображением пингвиненка и надписью «Нобоа мы с тобой».

Во время общения с журналистами Дзюба рассказал, что идея поддержать Нобоа принадлежала ему и начальнику команды. «У меня была идея поддержать Нобоа в данном матче. Я предложил сделать что-то интересное, а наш начальник команды придумал тему с пингвиненком. Так и родилась идея предматчевой акции», — поделился Дзюба.

«Уфа» почувствовала атмосферу еврокубков

Для дебютанта еврокубков «Уфы» матч в Глазго был первой серьезной проверкой. И дело не в силе соперника (54-кратный чемпион Шотландии переживает не лучшие времена), а в атмосфере на стадионе — с этим у «Рейнджерс» дела обстоят на высшем уровне. В этом и было единственное преимущество хозяев. В остальном команды можно назвать равными, включая и суммарную стоимость футболистов.

Матч прошел по ожидаемому сценарию. «Рейнджерс» больше владел мячом, больше атаковал и наседал на ворота Александра Беленова. У голкипера «Уфы» работы было предостаточно, и он с ней справился. «Рейнджерс» забил лишь раз, притом со стандарта. Первый удар голкипер отбил, а на добивании всех опередил Коннор Голдсон.

Мяч, забитый в концовке первого тайма, так и остался единственным.

«Уфа» ждала своего шанса на контратаке, и в концовке гости вполне могли сравнять счет — Ивану Пауревичу не хватило каких-то сантиметров, чтобы отправить мяч в сетку ворот «Рейнджерс».

«Ребята молодцы, несмотря на поражение, выполнили установку, старались, но, к сожалению, пропустили гол, — сказал ТАСС гендиректор “Уфы” Шамиль Газизов. — В этом поражении нет ничего страшного, все будет решаться в Уфе. Надеюсь, что наши болельщики нас поддержат и результат второго матча устроит абсолютно всех».

«Говорят, что болельщик — это 12-й игрок команды. Зрители на “Айброкс” подтверждают это выражение в полной мере. “Уфа” сегодня испытала достаточно мощное давление, но с другой стороны — игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу», — добавил гендиректор клуба.