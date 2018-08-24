Казахстан остался своем месте в рейтинге УЕФА
Казахстан сохранил прежнюю позицию в рейтинге стран УЕФА, несмотря на гостевое поражение столичной «Астаны» в первом матче раунда
Казахстан сохранил прежнюю позицию в рейтинге стран УЕФА, несмотря на гостевое поражение столичной «Астаны» в первом матче раунда
С еврокубкового сезона 2018/2019 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2014/2015, соответственно набранные очки в сезоне 2013/2014 вычитываются.
Таким образом, после первого матча раунда
Таблица коэффициентов УЕФА.
1. Испания — 86,998 (3,000).
2. Англия — 65,534 (2,714).
3. Италия — 64,940 (2,857).
4. Германия — 59,498 (2,785).
5. Франция — 50,665 (2,750).
6. Россия — 45,132 (2,666).
7. Португалия — 38,832 (1,500).
8. Украина — 35,000 (1,700).
9. Бельгия — 34,500 (2,400).
10. Турция — 30,800 (1,700).
…
24. Норвегия — 18,450 (3,625).
25. Израиль — 18,325 (2,375).
26. Азербайджан — 18,250 (1,625).
27. Казахстан — 17,500 (2,500).
28. Болгария — 16,250 (2,750).