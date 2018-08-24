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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан остался своем месте в рейтинге УЕФА

Казахстан сохранил прежнюю позицию в рейтинге стран УЕФА, несмотря на гостевое поражение столичной «Астаны» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА от кипрского АПОЭЛА (0:1), сообщает KazFootball.kz.

С еврокубкового сезона 2018/2019 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2014/2015, соответственно набранные очки в сезоне 2013/2014 вычитываются.

Таким образом, после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы АПОЭЛ — «Астана» (0:1), Казахстан занимает 27-е место с коэффициентом 17,500 (2,500 рейтинг текущего сезона).

Таблица коэффициентов УЕФА.

1. Испания — 86,998 (3,000).

2. Англия — 65,534 (2,714).

3. Италия — 64,940 (2,857).

4. Германия — 59,498 (2,785).

5. Франция — 50,665 (2,750).

6. Россия — 45,132 (2,666).

7. Португалия — 38,832 (1,500).

8. Украина — 35,000 (1,700).

9. Бельгия — 34,500 (2,400).

10. Турция — 30,800 (1,700).

24. Норвегия — 18,450 (3,625).

25. Израиль — 18,325 (2,375).

26. Азербайджан — 18,250 (1,625).

27. Казахстан — 17,500 (2,500).

28. Болгария — 16,250 (2,750).

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