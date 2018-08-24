«Перебили и перебегали». В чем «Астана» уступила АПОЭЛу в первом матче ЛЕ

Если в первом тайме астанчане ни в чем не уступали киприотам, то после перерыва соперник завладел явным территориальным преимуществом, что отразилось на основных компонентах игры.

Так, хозяева провели больше атак 80−65 (из них опасные 40−33), удары 16−8 (в створ 5−3), угловые 6−5, офсайды 1−2, желтые карточки 1−3, фолы 13−19, владение мячом 60%-40%.

Интересно, что, согласно результатам ставок на победу одной из команд, лишь 4% болельщиков поставили на победу «Астаны», тогда как 78% ставок были приняты на победу АПОЭЛа и только 18% любителей футбола прогнозировали ничейный результат.

Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ попали в Лигу Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Казахстанский клуб в третьем раунде проиграл загребскому «Динамо» (0:1, 0:2), а клуб из Никосии в первом этапе уступил литовской «Судуве» (1:3, 1:0), которую тренирует казахстанский специалист Владимир Чебурин.

При этом команды в пятый раз сыграли между собой в еврокубках. В 2015 году астанчане выбили киприотов в раунде плей-офф Лиги чемпионов-2015/2016 (1:0, 1:1) и впервые в своей истории квалифицировались в групповой раунд турнира, а уже в сезоне-2016/2017 соперничали в групповой стадии Лиги Европы, тогда команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.