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11:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщик «Бернли» получил ножевое ранение перед игрой с «Олимпиакосом»

Болельщики «Бернли» подверглись нападению в Греции, куда приехал на матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Олимпиакосом».

Как сообщает Sky Sports, один из фанатов получил ножевое ранение, также травмы получили еще четыре человека. Их атаковали непосредственно перед игрой, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу «Олимпиакоса». Пострадавшим помощь была оказана прямо на стадионе.

По данным источника, матч посетили 900 болельщиков «Бернли». Английский клуб вместе с греческой полицией и «Олимпиакосом» занимается расследованием нападения.

Олимпиакос П 3:1
Первый тайм: 1:1
Бернли
23.08.2018, 21:00 4-й отборочный раунд Georgios Karaiskakis
Главные тренеры
Педру Мартинш Шон Дайч
Голы
19′ Костантинос Фортунис 7
49′ Андреас Бухалакис  
60′ Костантинос Фортунис 7
11 Крис Вуд 33′
Составы
1 Том Хитон
3 Чарли Тэйлор 75′
14 Бен Гибсон 48′ 60′
26 Филлип Бардсли
28 Кевин Лонг
4 Джек Корк
13 Джефф Хендрик
10 Эшли Барнс
23 Стивен Уорд 66′ 48′
25 Аарон Леннон
7 Йохан Гвюдмундссон 76′ 45+2′
9 Сэм Воукс
11 Крис Вуд 62′
5 Джеймс Тарковски
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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