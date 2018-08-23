Болельщик «Бернли» получил ножевое ранение перед игрой с «Олимпиакосом»
Болельщики «Бернли» подверглись нападению в Греции, куда приехал на матч раунда
Болельщики «Бернли» подверглись нападению в Греции, куда приехал на матч раунда
Как сообщает Sky Sports, один из фанатов получил ножевое ранение, также травмы получили еще четыре человека. Их атаковали непосредственно перед игрой, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу «Олимпиакоса». Пострадавшим помощь была оказана прямо на стадионе.
По данным источника, матч посетили 900 болельщиков «Бернли». Английский клуб вместе с греческой полицией и «Олимпиакосом» занимается расследованием нападения.
|Олимпиакос П
|
3:1
Первый тайм: 1:1
|Бернли
|Педру Мартинш
|Шон Дайч
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)