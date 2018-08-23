Болельщик «Бернли» получил ножевое ранение перед игрой с «Олимпиакосом»

Как сообщает Sky Sports, один из фанатов получил ножевое ранение, также травмы получили еще четыре человека. Их атаковали непосредственно перед игрой, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу «Олимпиакоса». Пострадавшим помощь была оказана прямо на стадионе.