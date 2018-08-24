«Нужно было забивать». Казахстанский тренер разобрал поражение «Астаны» на Кипре

— В первом тайме у «Астаны» были возможности. Конечно, нужно было забивать. Неудачный рикошет от штанги в эпизоде с пропущенным мячом — и добивание. Но ничего не потеряно, и дома есть неплохие шансы. Нужно выходить и обыгрывать соперника с более крупным счетом, чем 1:0, — и проходить в групповую стадию, — считает бывший игрок национальной сборной Казахстана.