«Нужно было забивать». Казахстанский тренер разобрал поражение «Астаны» на Кипре
Действующий чемпион Казахстана столичная «Астана» в первом матче раунда
Действующий чемпион Казахстана столичная «Астана» в первом матче раунда
Своим мнением об этом матче со Sports.kz поделился известный казахстанский футбольный специалист Павел Евтеев.
— В первом тайме у «Астаны» были возможности. Конечно, нужно было забивать. Неудачный рикошет от штанги в эпизоде с пропущенным мячом — и добивание. Но ничего не потеряно, и дома есть неплохие шансы. Нужно выходить и обыгрывать соперника с более крупным счетом, чем 1:0, — и проходить в групповую стадию, — считает бывший игрок национальной сборной Казахстана.