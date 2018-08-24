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14:43 (мск), источник: Sports.kz

«Нужно было забивать». Казахстанский тренер разобрал поражение «Астаны» на Кипре

Действующий чемпион Казахстана столичная «Астана» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА потерпела минимальное поражение на выезде от кипрского АПОЭЛа — 0:1.

Источник: Sports.kz

Своим мнением об этом матче со Sports.kz поделился известный казахстанский футбольный специалист Павел Евтеев.

— В первом тайме у «Астаны» были возможности. Конечно, нужно было забивать. Неудачный рикошет от штанги в эпизоде с пропущенным мячом — и добивание. Но ничего не потеряно, и дома есть неплохие шансы. Нужно выходить и обыгрывать соперника с более крупным счетом, чем 1:0, — и проходить в групповую стадию, — считает бывший игрок национальной сборной Казахстана.

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