Три пенальти Безбородова и первый клуб из Люксембурга в плей-офф. Самое интересное в Лиге Европы
Все, что вы пропустили, смотря матчи «Зенита» и «Уфы».
Все, что вы пропустили, смотря матчи «Зенита» и «Уфы».
В Бельгии «Генк» разорвал «Брондбю» 5:2, причем три гола забил нападающий из Танзании Мбвана Саматта. Этим летом были слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА, где он уже был на просмотре несколько лет назад, но не понравился Слуцкому. После
Уже на 16-й минуте Богдан Леднев, арендованный «Зарей» у киевского «Динамо», оставил украинцев вдесятером. Молодой полузащитник отмахнулся от соперника, который наступил ему на ногу, и сразу получил удаление. В большинстве «РБ Лейпциг» с Тимо Вернером и Эмилем Форсбергом нанесли по воротам «Зари» 30 ударов, но так и смогли забить. Теперь у украинской команды есть шансы снова выйти в группу Лиги Европы — если, конечно, она сама сможет открыть счет в Германии.
В Норвегии на матче «Сарпсборга» и «Маккаби» работала российская бригада арбитров: Владислав Безбородов вместе с Валерием Данченко и Максимом Гаврилиным. Главный судья назначил три пенальти: два в ворота израильтян и один в их пользу. Похоже, что все по делу: удар ногой по голове, грубый подкат и неудачный выход вратаря, который сыграл в ногу нападающему. Смотрите видео Итог: 3:1 в пользу норвежской команды, чьи ворота защищал воспитанник «Зенита» Александр Васютин.
Фанат английского «Бернли» получил удар ножом на матче Лиги Европы с «Олимпиакосом» (1:3). Англичанина пырнули в ногу, еще четверо его соотечественников пострадали в столкновении с греческими фанатами. Всем пострадавшим оказали помощь на стадионе.
«Бернли» заявил, что все пятеро пострадавших приехали в Пирей самостоятельно, а не вместе с клубом. Всего на матче было 900 английских фанатов, 23 из которых были арестованы полицией. А мы предлагаем вспомнить ад, который пережили российские журналисты (и два наших корреспондента) в Салониках во время матча ПАОК и «Спартака».
Впервые в истории команда из Люксембурга зашла так далеко в еврокубках и
Несколько фактов о «Дюделанж». Здесь есть свой Ибрагимович, по имени Санел — он тоже нападающий, родился в Боснии, но всю карьеру провел в Люксембурге. Капитан команды Жонатан Жубер (90 матчей за люксембургскую сборную) на год старше главного тренера Дино Топмеллера. Дино немец, и вообще в «Дюделанж» не так много люксембуржцев — всего семеро. Столько же футболистов с гражданством Германии и Франции.
Такую команду совсем скоро мы увидим в группе ЛЕ. В прошлом раунде «Дюделанж» выбил польскую «Легию», а сейчас обыграл дома румынский ЧФР 2:0. Хороший задел, чтобы сотворить историю для Люксембурга.
На этой неделе мы заработали 0,166 балла в таблицу благодаря победе «Зенита» над «Мольде». У Франции и Португалии все чуть хуже. В Лиге Европы «Бордо» и «Гент» сыграли нулевую ничью, что принесло французам 0,083 балла, а в ЛЧ «Бенфика» не обыграла ПАОК (1:1) — 0,100 балла.
Чтобы как можно ближе подойти к Франции и оторваться от португальцев, через неделю России очень нужен проход «Уфы» в группу. Пятое место