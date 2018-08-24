Три пенальти Безбородова и первый клуб из Люксембурга в плей-офф. Самое интересное в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

Хет-трик потенциального новичка ЦСКА

В Бельгии «Генк» разорвал «Брондбю» 5:2, причем три гола забил нападающий из Танзании Мбвана Саматта. Этим летом были слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА, где он уже был на просмотре несколько лет назад, но не понравился Слуцкому. После хет-трика купить «десятку» «Генка» армейцам будет сложнее, хотя своего форварда они уже, похоже, нашли.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm1wzMxlqv_/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm1wzMxlqv_/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? ..HAINA KUFELI</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/samagoal77/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mbwana Samatta</a> (@samagoal77) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-23T23:35:23+00:00">23 Авг 2018 в 4:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Заря» удержала 0:0 с Лейпцигом

Уже на 16-й минуте Богдан Леднев, арендованный «Зарей» у киевского «Динамо», оставил украинцев вдесятером. Молодой полузащитник отмахнулся от соперника, который наступил ему на ногу, и сразу получил удаление. В большинстве «РБ Лейпциг» с Тимо Вернером и Эмилем Форсбергом нанесли по воротам «Зари» 30 ударов, но так и смогли забить. Теперь у украинской команды есть шансы снова выйти в группу Лиги Европы — если, конечно, она сама сможет открыть счет в Германии.

Три пенальти Безбородова

В Норвегии на матче «Сарпсборга» и «Маккаби» работала российская бригада арбитров: Владислав Безбородов вместе с Валерием Данченко и Максимом Гаврилиным. Главный судья назначил три пенальти: два в ворота израильтян и один в их пользу. Похоже, что все по делу: удар ногой по голове, грубый подкат и неудачный выход вратаря, который сыграл в ногу нападающему. Смотрите видео Итог: 3:1 в пользу норвежской команды, чьи ворота защищал воспитанник «Зенита» Александр Васютин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmLzmPxjAtX/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmLzmPxjAtX/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚽️?⚪️ #Sarp08 #Sarpsborg #Norway</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/95sava95/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Aleksandr Vasyutin</a> (@95sava95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-07T16:31:44+00:00">7 Авг 2018 в 9:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один фанатский скандал в Греции

Фанат английского «Бернли» получил удар ножом на матче Лиги Европы с «Олимпиакосом» (1:3). Англичанина пырнули в ногу, еще четверо его соотечественников пострадали в столкновении с греческими фанатами. Всем пострадавшим оказали помощь на стадионе.

«Бернли» заявил, что все пятеро пострадавших приехали в Пирей самостоятельно, а не вместе с клубом. Всего на матче было 900 английских фанатов, 23 из которых были арестованы полицией. А мы предлагаем вспомнить ад, который пережили российские журналисты (и два наших корреспондента) в Салониках во время матча ПАОК и «Спартака».

Люксембургский «Дюделанж» почти в группе ЛЕ

Впервые в истории команда из Люксембурга зашла так далеко в еврокубках и вот-вот выйдет в групповой этап Лиги Европы. «Ф91 Дюделанж» — самый титулованный клуб страны в новейшей истории, в прошлом сезоне снова выиграл чемпионат (14-й по счету с 1999-го), а в этом — уже Кубок лиги.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm1uLF1gD41/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.666666666666668% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm1uLF1gD41/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??Nata e pabesueshme, Dudelanzh “prek” historinë dhe na jep leksion! ?Dudelanzh, kampion i Luksemburgut, do t’i dhurojë shtetit të vogël një gëzim të jashtëzakonshëm, pasi mundën kampionët e Rumanisë, Kluzh, me rezultatin e pabesueshëm 2-0… ?Edhe pse nuk është thënë ende fjala e fundit, pritet kapitulli që do të mbyllte ecurinë e jashtëzakonshme e një skuadre që çdo vit përpiqet të realizojë një ëndërr e cila në dekadën e fundit nuk quhet më “utopi”, por diçka e mundur… #dudelange #cluj #luxembourg #europaleague www.sportekspres.com</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sportekspres/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sport Ekspres</a> (@sportekspres) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-23T23:12:26+00:00">23 Авг 2018 в 4:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько фактов о «Дюделанж». Здесь есть свой Ибрагимович, по имени Санел — он тоже нападающий, родился в Боснии, но всю карьеру провел в Люксембурге. Капитан команды Жонатан Жубер (90 матчей за люксембургскую сборную) на год старше главного тренера Дино Топмеллера. Дино немец, и вообще в «Дюделанж» не так много люксембуржцев — всего семеро. Столько же футболистов с гражданством Германии и Франции.

Такую команду совсем скоро мы увидим в группе ЛЕ. В прошлом раунде «Дюделанж» выбил польскую «Легию», а сейчас обыграл дома румынский ЧФР 2:0. Хороший задел, чтобы сотворить историю для Люксембурга.

Что с коэффициентами УЕФА?

На этой неделе мы заработали 0,166 балла в таблицу благодаря победе «Зенита» над «Мольде». У Франции и Португалии все чуть хуже. В Лиге Европы «Бордо» и «Гент» сыграли нулевую ничью, что принесло французам 0,083 балла, а в ЛЧ «Бенфика» не обыграла ПАОК (1:1) — 0,100 балла.

Чтобы как можно ближе подойти к Франции и оторваться от португальцев, через неделю России очень нужен проход «Уфы» в группу. Пятое место по-прежнему занимает Франция (50,665 балла), мы на шестом месте (45,132), на седьмом — Португалия (38,832).