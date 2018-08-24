УЕФА оштрафовал «Спартак» на €31 тыс. по итогам матча ЛЧ с ПАОКом

Московский клуб заплатит штраф за блокировку лестничных проходов на стадионе, а также выкрикивание запрещенных кричалок болельщиками.
Встреча прошла 14 августа в Москве и завершилась со счетом 0:0. По итогам двух матчей «Спартак» вылетел из турнира и продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.
Также УЕФА вынес решение по первой игре команд, которая прошла в греческих Салониках и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Греческий клуб оштрафован на €22 тыс. за использование лазерной указки болельщиками команды в ходе встречи, а также блокировку лестничных проходов на стадионе.