Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Арсенал Т0
Ростов0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Олимпик Д1
Шахтер Д4
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
25.08
Урал
Ахмат
Футбол. Зарубежный
25.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
15Как Емельяненко разбили лицо в Москве
22«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
19:48 (мск), источник: ТАСС

УЕФА оштрафовал «Спартак» на €31 тыс. по итогам матча ЛЧ с ПАОКом

ТАСС, 24 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал российский «Спартак» на €31 тыс. по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Источник: ИТАР-ТАСС

Московский клуб заплатит штраф за блокировку лестничных проходов на стадионе, а также выкрикивание запрещенных кричалок болельщиками.

Встреча прошла 14 августа в Москве и завершилась со счетом 0:0. По итогам двух матчей «Спартак» вылетел из турнира и продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.

Также УЕФА вынес решение по первой игре команд, которая прошла в греческих Салониках и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Греческий клуб оштрафован на €22 тыс. за использование лазерной указки болельщиками команды в ходе встречи, а также блокировку лестничных проходов на стадионе.

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
ПАОК
14.08.2018, 20:30 Зрители: 40385 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Рэзван Луческу
Составы
Александр Максименко 98
Андрей Ещенко 38
Самюэль Жиго 2
37′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
86′ Роман Зобнин 47
33′ де Соуза Луиз Адриану 12
76′ Дмитрий Комбаров 23
Лоренсо Мельгарехо 25
45′ Александр Ташаев 88
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
22′ 62′ Фернанду 11
Александр Самедов 19
31 Александрос Пасхалакис 34′
3 Лео Матос 25′
43 Фернанду Варела
15 Хосе Анхель Креспо
18 Димитриос Лимниос
9 Александр Прийович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
87 Хосе Альберто Каньяс
20 Виейринья (к) 64′
34 Евгений Хачериди
7 Омар Эль-Каддури 45′ 37′
74 Амр Варда
77 Димитриос Пелкас 78′
28 Евгений Шахов
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 16
0 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
17 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Боковой судья Гийом Дебар (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПАОК
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Роналду против Иммобиле, Анчелотти против Гаттузо
Полузащитник «Зенита» успешно прооперирован в Барселоне
Более 40 тысяч билетов продано на матч сборной России по футболу
Главный тренер «ПСЖ» посадит Буффона на скамейку запасных
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу
Массимо Каррера: Меня не интересует, что говорит отец Кутепова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь