УЕФА оштрафовал «Спартак» на €31 тыс. по итогам матча ЛЧ с ПАОКом

Источник: ИТАР-ТАСС

Московский клуб заплатит штраф за блокировку лестничных проходов на стадионе, а также выкрикивание запрещенных кричалок болельщиками.

Встреча прошла 14 августа в Москве и завершилась со счетом 0:0. По итогам двух матчей «Спартак» вылетел из турнира и продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.