СМИ: «Лион» наказан двумя матчами без зрителей за беспорядки в матче с ЦСКА
«Лион» наказан двумя еврокубковыми матчами без зрителей, в том числе один условно, сообщает L'Equipe.
«Лион» наказан двумя еврокубковыми матчами без зрителей, в том числе один условно, сообщает L'Equipe.
Французский клуб наказан за беспорядки перед ответным матчем ¼ финала против ЦСКА (2:3). В результате беспорядков 13 полицейских получили ранения.
Полиция арестовала четырех болельщиков за беспорядки перед матчем «Лион» — ЦСКА.