Артем Дзюба: Надеемся, что «Уфа» обойдет «Рейнджерс»
Звезда прошедшего мундиаля Артем Дзюба выразил надежду, что ФК «Уфа» пройдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает
Звезда прошедшего мундиаля Артем Дзюба выразил надежду, что ФК «Уфа» пройдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает
— Мы за них переживаем и болеем, поэтому надеюсь, что пройдут, — ответил игрок «Зенита» на вопрос о месте «Уфы» в Лиге Европы.
Напомним, накануне матч между ФК «Уфа» и ФК «Зенит» закончился победой гостей — 0:2. Полузащитник уфимской команды Иван Пауревич предположил, что отчасти дело было в удаче, которую игроки растеряли в играх Лиги Европы.
— Мы на два фронта пока играем. Фортуна не может работать на обе стороны, значит,
Также полузащитник попросил помощи болельщиков в предстоящем матче и отметил важность их поддержки для команды.
— Хочу болельщикам сказать, чтобы пришли на стадион, нам нужна будет ваша помощь. И, я думаю, все вместе будем радоваться, — добавил Иван Пауревич.