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09:05 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Артем Дзюба: Надеемся, что «Уфа» обойдет «Рейнджерс»

Звезда прошедшего мундиаля Артем Дзюба выразил надежду, что ФК «Уфа» пройдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба со слов футболиста.

Источник: РИА "Новости"

— Мы за них переживаем и болеем, поэтому надеюсь, что пройдут, — ответил игрок «Зенита» на вопрос о месте «Уфы» в Лиге Европы.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 26.08.2018, 16:30
Уфа
0Зенит2

Напомним, накануне матч между ФК «Уфа» и ФК «Зенит» закончился победой гостей — 0:2. Полузащитник уфимской команды Иван Пауревич предположил, что отчасти дело было в удаче, которую игроки растеряли в играх Лиги Европы.

— Мы на два фронта пока играем. Фортуна не может работать на обе стороны, значит, где-то, может быть, нам повезло в Люксембурге. В чемпионате пока нет этой фортуны, — сказал футболист.

Также полузащитник попросил помощи болельщиков в предстоящем матче и отметил важность их поддержки для команды.

— Хочу болельщикам сказать, чтобы пришли на стадион, нам нужна будет ваша помощь. И, я думаю, все вместе будем радоваться, — добавил Иван Пауревич.

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