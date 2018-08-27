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12:27 (мск), источник: ТАСС

Премьер Башкирии рассчитывает на аншлаг на матче ЛЕ «Уфа» — «Рейнджерс»

УФА, 27 августа. /ТАСС/. Трибуны стадиона «Нефтяник» в Уфе должны быть заполнены во время ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Уфой» и шотландским «Рейнджерс». С такой просьбой обратился в понедельник к болельщикам местного клуба премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов.

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 30 августа, в первом матче противостояния уфимцы в гостях уступили со счетом 0:1.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
4-й отборочный раунд, 30.08.2018, 17:00
Уфа
-Рейнджерс-

«Нам необходимо поддержать команду, максимально поучаствовать.

Конечно, 50 тысяч болельщиков, как в Глазго, мы вряд ли соберем, но хотя бы полный стадион «Нефтяник» в Уфе мы должны собрать. «Рейнджерс» — один из грандов мирового футбола, поэтому просьба активно поучаствовать", — сказал он на заседании правительства республики.

Стадион «Нефтяник» вмещает 15 132 зрителя.

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