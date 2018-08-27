Премьер Башкирии рассчитывает на аншлаг на матче ЛЕ «Уфа» — «Рейнджерс»

Конечно, 50 тысяч болельщиков, как в Глазго, мы вряд ли соберем, но хотя бы полный стадион «Нефтяник» в Уфе мы должны собрать. «Рейнджерс» — один из грандов мирового футбола, поэтому просьба активно поучаствовать", — сказал он на заседании правительства республики.