«Уфа» играет в Лиге Европы с фамилиями на русском языке. И считает, что это нормально

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«Уфа» впервые в истории пробилась в Лигу Европы, успешно прошла два раунда, а прямо сейчас бьется за выход в групповой этап. Ответный матч с «Рейнджерс» станет для башкирцев шестым в квалификации ЛЕ (и одиннадцатым за последний месяц).

Во всех них «Уфа» играла в форме, на которых фамилии игроков были написаны кириллицей.

Это допустимо регламентом УЕФА на квалификационных стадиях Лиги Европы. Скажем, минское «Динамо» прошло три стадии в футболках, где фамилии написаны на белорусском языке.

А «Заря» — сейчас она бьется с «Лейпцигом» — обходится вообще только номерами. На групповых стадиях ЛЕ прошлых сезонов луганская команда играла, как и полагается, с фамилиями на латинице.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmnudu8nRsu/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bmnudu8nRsu/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дмитрий Хомченовский: «Мы бились до конца» Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский ответил на несколько наших вопросов после завершения игры с «Брагой»: - После матча с «Брагой» всех переполняла радость. В том числе, и меня. В первую очередь, хочу всех поздравить с проходом в следующий раунд. Много людей предрекали нам то, что мы не пройдём дальше и что «Брага» - команда выше классом. Но мы бились до конца. Не остановились. Два раза уступая в счете, выровняли шансы. Радость очень большая. Счастье переполняет. - Кто больше всего был эмоционален в раздевалке? - Радовались все без исключения (улыбается). - А кто больше всех был эмоционален на поле? - Абсолютно все. Подсказывали друг другу, мотивировали. Бились до конца, выкладываясь на полную. - Возможно, соперник нас всё-таки недооценил? - Возможно. Перед игрой мы с ребятами поговорили. Как так складывается? Почему нас недооценивают? Это стало лишним мотивом для того, чтобы добиться положительного результата. - Ты играл раньше в «Заре», потом одно время играл заграницей. Пока тебя не было, к нам приклеилось прозвище «Мужики». Ты почувствовал это после встречи с «Брагой»? - Конечно. Часто об этом все говорят. Юрий Вернидуб в первом же разговоре со мной обсудил и это. Если приходишь к нам, то будь добр, соответствуй серьёзному уровню команды и усердно работай. - Теперь нужно, не думая о «Лейпциге», хорошо сыграть с «Олимпиком». - Обязательно. Сейчас мы готовимся к игре с «Олимпиком», а потом уже будем думать о «Лейпциге». «Олимпик» - сбалансированная и сильная команда. С этим соперником играть всегда тяжело.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zoryaluhansk/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольный Клуб Заря Луганск</a> (@zoryaluhansk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-18T12:45:37+00:00">18 Авг 2018 в 5:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И все же фамилии Табидзе, Неделчару и Живоглядова в еврокубках на русском смотрятся крайне странно — особенно на «Айброксе». К тому же «Уфа» выступает в футболках с нашивками Российской премьер-лиги. При этом титульный спонсор команды Terra Bashkiria — туристический бренд республики — написан на латинице.

— Что мешало написать фамилии игроков на английском? — вопрос корреспондента Sport24 гендиректору «Уфы» Шамилю Газизову.

— Ничего не мешало. Но мы же россияне. Почему мы на русском не можем делать? УЕФА это разрешает в квалификации. Почему мы должны делать надписи на английском? Пусть все учат русский язык. Это тоже неплохо.

— В ответном матче с «Рейнджерс» форма будет та же?

— Посмотрим. Почему бы и нет? Если мы российская команда, то почему бы не [писать фамилии игроков в Лиге Европы] на русском? Это нормально. Это позволяет регламент.

Футбол Лига Европы 2018/2019 4-й отборочный раунд, 23.08.2018, 21:45 Рейнджерс 1 Уфа 0

— Какие у вас впечатления от поездки в Шотландию и от атмосферы на «Айрбоксе»?

— Подобный опыт — первый в истории нашего клуба. Особенно оказаться на стадионе «Рейнджерс», ощутить эту мощную поддержку трибун. Надо отдать им должное за то, как они умеют болеть. Клубу 146 лет. Сменилось уже семь поколений болельщиков. У них есть культура боления. Они болеют от сердца, от души. Как и россияне. Но мы менее организованы в этом моменте, и истории такой нет. По крайней мере, у нашего клуба.

А так, очень приятно играть при такой поддержке. Это дает стимул и команде соперника тоже. Плюс, для нас это очередной пример тому, как надо выстраивать работу с болельщиками, где у нас еще непаханое поле.

— Сергей Томаров сказал, что после успехов «Уфы» на международной арене в Башкирии начался настоящий футбольный бум. В чем он проявляется?

— Я бы не сказал, что бум. Интерес — да.

Очень много людей начали интересоваться футболом. В частности, дети. Игроки это тоже замечают. Их стали чаще узнавать на улицах. Такие вот мелкие моменты, которые в целом и означают повышение интереса. Но основной вопрос, конечно же, интерес детей к футболу.

— Как будете встречать шотландцев в «Уфе»?