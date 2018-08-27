«Уфа» играет в Лиге Европы с фамилиями на русском языке. И считает, что это нормально
В ответном матче с «Рейнджерс» ничего не изменится.
В ответном матче с «Рейнджерс» ничего не изменится.
«Уфа» впервые в истории пробилась в Лигу Европы, успешно прошла два раунда, а прямо сейчас бьется за выход в групповой этап. Ответный матч с «Рейнджерс» станет для башкирцев шестым в квалификации ЛЕ (и одиннадцатым за последний месяц).
Во всех них «Уфа» играла в форме, на которых фамилии игроков были написаны кириллицей.
Это допустимо регламентом УЕФА на квалификационных стадиях Лиги Европы. Скажем, минское «Динамо» прошло три стадии в футболках, где фамилии написаны на белорусском языке.
А «Заря» — сейчас она бьется с «Лейпцигом» — обходится вообще только номерами. На групповых стадиях ЛЕ прошлых сезонов луганская команда играла, как и полагается, с фамилиями на латинице.
И все же фамилии Табидзе, Неделчару и Живоглядова в еврокубках на русском смотрятся крайне странно — особенно на «Айброксе». К тому же «Уфа» выступает в футболках с нашивками Российской
— Что мешало написать фамилии игроков на английском? — вопрос корреспондента Sport24 гендиректору «Уфы» Шамилю Газизову.
— Ничего не мешало. Но мы же россияне. Почему мы на русском не можем делать? УЕФА это разрешает в квалификации. Почему мы должны делать надписи на английском? Пусть все учат русский язык. Это тоже неплохо.
— В ответном матче с «Рейнджерс» форма будет та же?
— Посмотрим. Почему бы и нет? Если мы российская команда, то почему бы не [писать фамилии игроков в Лиге Европы] на русском? Это нормально. Это позволяет регламент.
— Какие у вас впечатления от поездки в Шотландию и от атмосферы на «Айрбоксе»?
— Подобный опыт — первый в истории нашего клуба. Особенно оказаться на стадионе «Рейнджерс», ощутить эту мощную поддержку трибун. Надо отдать им должное за то, как они умеют болеть. Клубу 146 лет. Сменилось уже семь поколений болельщиков. У них есть культура боления. Они болеют от сердца, от души. Как и россияне. Но мы менее организованы в этом моменте, и истории такой нет. По крайней мере, у нашего клуба.
А так, очень приятно играть при такой поддержке. Это дает стимул и команде соперника тоже. Плюс, для нас это очередной пример тому, как надо выстраивать работу с болельщиками, где у нас еще непаханое поле.
— Сергей Томаров сказал, что после успехов «Уфы» на международной арене в Башкирии начался настоящий футбольный бум. В чем он проявляется?
— Я бы не сказал, что бум. Интерес — да.
Очень много людей начали интересоваться футболом. В частности, дети. Игроки это тоже замечают. Их стали чаще узнавать на улицах. Такие вот мелкие моменты, которые в целом и означают повышение интереса. Но основной вопрос, конечно же, интерес детей к футболу.
— Как будете встречать шотландцев в «Уфе»?
— Победой! А как еще?