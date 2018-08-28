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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

АПОЭЛ привез 22 футболиста на ответный матч с «Астаной» за выход в группу Лиги Европы

Кипрский футбольный клуб АПОЭЛ прибыл в столицу Казахстана, где ему предстоит провести отчетный матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Астаной», передает корреспондент Vesti.kz.

На сегодня, 28 августа, на 20:00 часов у кипрской команды намечена вечерняя тренировка на «Астана Арене», где 30 августа и пройдет сама игра.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
4-й отборочный раунд, 30.08.2018, 17:00
Астана
-АПОЭЛ-

На выезд в Астану тренерский штаб АПОЭЛа взял 22 футболиста:

Вратари: Рафаэль Ромо, Бой Ватерман, Антреас Параскевас.

Защитники: Живко Миланов, Эмилио Нсуэ, Праксителис Вурос, Нектариос Александру, Кажу, Николас Янну, Гиоргос Меркис, Карлао.

Полузащитники: Нуну Мораиш, Лукас Соуза, Костакис Артиматас, Саввас Гендзоглу, Георге Эфрем, Томас Де Винcенти.

Нападающие: Муса аль-Таамари, Роланд Шоллои, Гайяс Захид, Деллаторре.

Напомним, первый матч команд, прошедший 23 августа, закончился минимальной победой АПОЭЛа со счетом 1:0. Победитель этого противостояния получит место в групповом этапе Лиги Европы.

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