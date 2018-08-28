АПОЭЛ привез 22 футболиста на ответный матч с «Астаной» за выход в группу Лиги Европы
Кипрский футбольный клуб АПОЭЛ прибыл в столицу Казахстана, где ему предстоит провести отчетный матч раунда
Кипрский футбольный клуб АПОЭЛ прибыл в столицу Казахстана, где ему предстоит провести отчетный матч раунда
На сегодня, 28 августа, на 20:00 часов у кипрской команды намечена вечерняя тренировка на «Астана Арене», где 30 августа и пройдет сама игра.
На выезд в Астану тренерский штаб АПОЭЛа взял 22 футболиста:
Вратари: Рафаэль Ромо, Бой Ватерман, Антреас Параскевас.
Защитники: Живко Миланов, Эмилио Нсуэ, Праксителис Вурос, Нектариос Александру, Кажу, Николас Янну, Гиоргос Меркис, Карлао.
Полузащитники: Нуну Мораиш, Лукас Соуза, Костакис Артиматас, Саввас Гендзоглу, Георге Эфрем, Томас Де Винcенти.
Нападающие: Муса
Напомним, первый матч команд, прошедший 23 августа, закончился минимальной победой АПОЭЛа со счетом 1:0. Победитель этого противостояния получит место в групповом этапе Лиги Европы.