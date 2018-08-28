Заявка БАТЭ на выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с ПСВ включает 21 футболиста

Сегодня вечером борисовчане проведут предматчевую тренировку на поле «Филипс-Арены», где 29 августа сыграют с ПСВ. Первая встреча, состоявшаяся в Борисове неделю назад, закончилась победой чемпионов Нидерландов со счетом 3:2. Победитель двухраундового противостояния получит право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.