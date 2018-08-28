Испанский судья дель Серро назначен на ответный матч Лиги Европы «Мольде» — «Зенит»

Источник: AP 2018

Ответный матч пройдет 30 августа на стадионе «Акер» в Мольде. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Первый матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Ассистентами дель Серро будут Роберто Алонсо и Абраам Альварес. Четвертым рефери на игру назначен Хуан Мартинес.

Встречу «Уфа» — «Рейнджерс» обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Его ассистентами будут Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Четвертым рефери на игру назначен Патрик Иттрих.