Испанский судья дель Серро назначен на ответный матч Лиги Европы «Мольде» — «Зенит»
ТАСС, 28 августа. Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро обслужит ответный матч раунда
ТАСС, 28 августа. Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро обслужит ответный матч раунда
Ответный матч пройдет 30 августа на стадионе «Акер» в Мольде. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Первый матч прошел в
Ассистентами дель Серро будут Роберто Алонсо и Абраам Альварес. Четвертым рефери на игру назначен Хуан Мартинес.
Встречу «Уфа» — «Рейнджерс» обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Его ассистентами будут Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Четвертым рефери на игру назначен Патрик Иттрих.
«Уфа» в первом матче проиграла «Рейнджерс» со счетом 0:1. Ответная игра пройдет в Уфе 30 августа, начало — 17:00 мск.