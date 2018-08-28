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12:58 (мск), источник: ТАСС

Испанский судья дель Серро назначен на ответный матч Лиги Европы «Мольде» — «Зенит»

ТАСС, 28 августа. Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между норвежским «Мольде» и российский «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: AP 2018

Ответный матч пройдет 30 августа на стадионе «Акер» в Мольде. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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Первый матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Ассистентами дель Серро будут Роберто Алонсо и Абраам Альварес. Четвертым рефери на игру назначен Хуан Мартинес.

Встречу «Уфа» — «Рейнджерс» обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Его ассистентами будут Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Четвертым рефери на игру назначен Патрик Иттрих.

«Уфа» в первом матче проиграла «Рейнджерс» со счетом 0:1. Ответная игра пройдет в Уфе 30 августа, начало — 17:00 мск.

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