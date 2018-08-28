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13:19 (мск), источник: ТАСС

Российский судья Карасев получил назначение на матч Лиги Европы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы между кипрским АЕКом и словацким «Тренчином». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: Reuters

Встреча пройдет 30 августа в Ларнаке. Первый матч в Тренчине завершился со счетом 1:1.

Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Сергей Иванов выступит в качестве четвертого рефери.

Этот матч станет для Карасева первым в нынешнем еврокубковом сезоне. Последний раз он работал в еврокубках в мае, когда судил ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским «Зальцбургом» и французским «Марселем» (2:1).

Карасев работал на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России. Он отсудил одну игру — матч группового этапа между сборными Австралии и Перу (0:2). Карасев стал первым российским арбитром, обслуживавшим матчи чемпионата мира, с 2006 года, когда на мировом первенстве в Германии работал Валентин Иванов.

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