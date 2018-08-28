Российский судья Карасев получил назначение на матч Лиги Европы

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Встреча пройдет 30 августа в Ларнаке. Первый матч в Тренчине завершился со счетом 1:1.

Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Сергей Иванов выступит в качестве четвертого рефери.

Этот матч станет для Карасева первым в нынешнем еврокубковом сезоне. Последний раз он работал в еврокубках в мае, когда судил ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским «Зальцбургом» и французским «Марселем» (2:1).