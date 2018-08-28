Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Види
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Аякс
Футбол. Зарубежный
27.08
Рома3
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
27.08
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик2
Уэска2
Все события
Фоторепортажи
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
14:44 (мск), источник: ТАСС

Чеферин: УЕФА не планирует использовать систему видеоповторов в Лиге чемпионов

ТАСС, 28 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждал вопрос введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, которого цитирует «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.

Источник: Reuters

Ранее британское издание Times сообщило, что УЕФА планирует ввести VAR в Лиге чемпионов с ¼ финала.

Читайте также
УЕФА оштрафовал «Спартак» на €31 тыс. по итогам матча ЛЧ с ПАОКом

«Я даже не знаю, откуда эта информация взялась, ведь мы даже не обсуждали этот вопрос, — сказа глава УЕФА. — Надо признать, я все еще не уверен в эффективности VAR. Например, кто будет принимать решение о том, что надо воспользоваться VAR? В то же время мы понимаем, что когда-нибудь систему придется внедрить».

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система VAR применяется, в частности, в чемпионатах Италии, Германии и Испании, а также в Кубке Англии. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод. Также главный арбитр может сам посмотреть повтор.

Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако»
Дети и работа комментатором: как живет Липницкая
Роналдо близок к покупке испанского клуба
Моуринью захотел уважения и ушел с пресс-конференции
Гол Роналду стал самым красивым мячом сезона по версии УЕФА
СКА без Знарка. Самые интересные клубы нового сезона КХЛ
Ал. Тихонов: Ни тот, ни другой не достойны быть президентом IBU
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь