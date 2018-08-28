Чеферин: УЕФА не планирует использовать систему видеоповторов в Лиге чемпионов

«Я даже не знаю, откуда эта информация взялась, ведь мы даже не обсуждали этот вопрос, — сказа глава УЕФА. — Надо признать, я все еще не уверен в эффективности VAR. Например, кто будет принимать решение о том, что надо воспользоваться VAR? В то же время мы понимаем, что когда-нибудь систему придется внедрить».