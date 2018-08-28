Букмекеры оценили шансы «Астаны» выйти в групповой раунд Лиги Европы

Игра пройдет в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени. В первой встрече в Никосии со счетом 1:0 выиграл АПОЭЛ. Победитель пары выйдет в групповой раунд ЛЕ.

Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ в третий раз становятся соперниками в еврокубках. В 2015 году казахстанский клуб выбил киприотов (1:0, 1:1) и впервые в своей истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, а спустя сезон в группе ЛЕ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом — 2:1.