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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

Букмекеры оценили шансы «Астаны» выйти в групповой раунд Лиги Европы

30 августа футболисты «Астаны» проведут ответный матч с кипрским АПОЭЛом в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени. В первой встрече в Никосии со счетом 1:0 выиграл АПОЭЛ. Победитель пары выйдет в групповой раунд ЛЕ.

Букмекерская компания Tennisi.kz победу «Астаны» по сумме двух матчей оценивает коэффициентом 3.00, а АПОЭЛа — 1.39.

Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ в третий раз становятся соперниками в еврокубках. В 2015 году казахстанский клуб выбил киприотов (1:0, 1:1) и впервые в своей истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, а спустя сезон в группе ЛЕ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом — 2:1.

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