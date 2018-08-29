«Аякс», АЕК и «Янг Бойз» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

«Аякс» в гостях сыграл вничью с киевским «Динамо» со счетом 0:0, первая встреча завершилась победой команды из Амстердама — 3:1. АЕК на своем поле сыграл вничью с венгерским «Видеотоном» (1:1), в первом матче победу праздновала греческая команда — 2:1. Клуб «Янг Бойз» на выезде оказался сильнее загребского «Динамо» — 2:1 (первый матч — 1:1).

Таким образом, стали известны 29 участников группового этапа Лиги чемпионов из 32, а киевское «Динамо», «Видеотон» и «Динамо» (Загреб) сыграют в групповой стадии Лиги Европы. Остальные участники основного раунда Лиги чемпионов станут известны в среду, когда сыграют ответные встречи австрийский «Зальцбург» и сербская «Црвена Звезда» (первый матч — 0:0), греческий ПАОК и португальская «Бенфика» (1:1), а также голландский ПСВ и белорусский БАТЭ (3:2).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 28.08.2018, 22:00 Динамо К 0 Аякс 0

Кроме того, по итогам оставшихся матчей раунда плей-офф определится окончательный состав четырех корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, где выступят две российские команды — «Локомотив» и ЦСКА.

«Локомотив» как чемпион страны прошлого сезона попал в первую корзину вместе с испанскими клубами «Реал» (действующий победитель Лиги чемпионов), «Атлетико» (действующий победитель Лиги Европы) и «Барселона», немецкой «Баварией», итальянским «Ювентусом», английским «Манчестер Сити» и французским ПСЖ. Состав остальных корзин определяется по клубному рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которому ЦСКА оказался в третьей корзине, также известно, что вместе с армейцами туда попали немецкий «Шальке», «Лион» и «Монако», представляющие Францию, а также «Аякс». Согласно рейтингу, «Янг Бойз» и АЕК при жеребьевке попали в четвертую корзину.