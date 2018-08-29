Английские арбитры рассудят матч Лиги чемпионов между футболистами БАТЭ и ПСВ

Игру, которая пройдет на поле «Филипс-Арены» в Эйндховене, будет судить бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Его ассистентами будут Гэри Бесвик и Адам Нанн, дополнительные помощники — Пол Тирни и Мартин Аткинсон, резервный судья — Иан Хассин. Инспектором матча назначен Бертран Лайек из Франции, делегатом УЕФА — Пьерино Ларди из Швейцарии.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 4-й отборочный раунд, 29.08.2018, 22:00 ПСВ - БАТЭ -

Борисовчане прибыли в Эйндховен 28 августа и провели предматчевую тренировку. Наставник БАТЭ Алексей Бага включил в выездной состав 21 футболиста, среди которых новобранец французский полузащитник Эрвейн Мукам, перешедший из гродненского «Немана», а также белорусский защитник Денис Поляков, вернувшийся в Борисов из кипрского АПОЭЛа.