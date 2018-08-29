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11:46 (мск), источник: БЕЛТА

Английские арбитры рассудят матч Лиги чемпионов между футболистами БАТЭ и ПСВ

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня второй матч против голландского ПСВ за право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру, которая пройдет на поле «Филипс-Арены» в Эйндховене, будет судить бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Его ассистентами будут Гэри Бесвик и Адам Нанн, дополнительные помощники — Пол Тирни и Мартин Аткинсон, резервный судья — Иан Хассин. Инспектором матча назначен Бертран Лайек из Франции, делегатом УЕФА — Пьерино Ларди из Швейцарии.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
4-й отборочный раунд, 29.08.2018, 22:00
ПСВ
-БАТЭ-

Борисовчане прибыли в Эйндховен 28 августа и провели предматчевую тренировку. Наставник БАТЭ Алексей Бага включил в выездной состав 21 футболиста, среди которых новобранец французский полузащитник Эрвейн Мукам, перешедший из гродненского «Немана», а также белорусский защитник Денис Поляков, вернувшийся в Борисов из кипрского АПОЭЛа.

Первая встреча чемпионов Беларуси и Нидерландов, состоявшаяся 21 августа на поле «Борисов-Арены», завершилась победой ПСВ со счетом 3:2. Победитель двухраундовой дуэли получит право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе второго по рангу континентального турнира — Лиги Европы.

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