Главный тренер «Уфы» назвал матч ЛЕ против «Рейнджерс» самым важным в истории клуба

Источник: РИА "Новости"

«Уфа» в нынешнем сезоне впервые выступает в еврокубках. В ранних квалификационных раундах команда обыграла словенский «Домжале» (0:0 дома, 1:1 в гостях) и люксембургский «Прогрес» (2:1, 2:2). Первый матч против «Рейнджерс» уфимцы проиграли на выезде со счетом 0:1. В случае общей победы в противостоянии с шотландцами «Уфа» выйдет в групповой этап Лиги Европы.

«Каждая команда движется поступательно, мы вот шли к этому со второго дивизиона (Профессиональная футбольная лига — прим. ТАСС), — сказал Томаров. — Если смотреть дальше, то это Футбольная национальная лига, Российская премьер-лига, следующий шаг — Лига Европы, а дальше Лига чемпионов и так далее. Все команды, наверное, хотят пройти такой путь. Исходя из этого, завтрашний матч получается самым важным в истории клуба “Уфа”, потому что мы можем выйти в групповой этап и продвинуться дальше».

Футбол Лига Европы 2018/2019 4-й отборочный раунд, 30.08.2018, 17:00 Уфа - Рейнджерс -

Главный тренер «Уфы» поделился своим взглядом на сильные стороны соперника и рассказал о готовности к возможной серии пенальти, которая состоится в случае счета 1:0 в пользу российского клуба после основного и дополнительного времени. «Их команда очень боевая, агрессивная, старается играть в силовой манере и все время добиваться положительного результата. Такая черта свойственна, наверное, всем британским командам, а у “Рейнджерс” она особенно прослеживается», — отметил Томаров. «Расширенный список на серию пенальти у нас есть, но мы будем отталкиваться от того, кто будет на поле в этот момент, если это произойдет», — добавил 36-летний специалист.

По мнению наставника «Уфы», болельщики российской команды пока не могут конкурировать по численности с фанатами «Рейнджерс», но все равно являются самыми лучшими. «Если сравнивать атмосферу, которая была на первом матче в Шотландии, то мы все получили настоящее удовольствие от того, как фанаты “Рейнджерс” болеют за свою команду. Мы, конечно, на данный момент не сможем обеспечить поддержку в таком количестве, но у нас болельщики, на мой взгляд, самые лучшие. Завтра мы постараемся порадовать их и надеемся, что с их стороны будут те эмоции и поддержка, которые будут гнать нас вперед», — заключил Томаров.