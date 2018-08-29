«Преступности не наблюдается, традиционная еда — лошадь». Что увидели киприоты в Астане

«Спокойные, расслабленные люди с улыбкой на лице — это казахи. Никто не разговаривает громко на улице и не пытается перекричать другого. Вы редко найдете здесь кого-то, кто бы говорил по-английски. В отеле Hilton этот язык знают лишь люди, работающие на ресепшн. Однако, несмотря на сложившийся за границей образ Астаны, люди здесь абсолютно скромны, и преступности вообще не наблюдается.

Огромные торговые центры расположены повсюду между гармонично заполненной недавно построенными зданиями Астаны. Казахстанская столица является второй самой холодной в мире с морозами зимой в минус 30 градусов Цельсия, что делает передвижение по улице невозможным. Жители проводят дни в торговых центрах, где найдется почти все то же, что есть в подобных заведениях на Кипре. И цены, по крайней мере, на большую часть одежды, одинаковы с нашими. В сравнении с этим цены на продукты питания и такси здесь довольно дешевы. Конечно, имеются и дорогие магазины. Традиционная еда в Казахстане — это лошадь. В целом, мясо является традиционной пищей казахов, которые также едят баранину, говядину и верблюжатину.