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16:00 (мск), источник: Sports.kz

«Преступности не наблюдается, традиционная еда — лошадь». Что увидели киприоты в Астане

Прибывшие вместе с делегацией АПОЭЛа в Астану кипрские журналисты время зря не теряют и сделали уже в столице Казахстана массу удивительных открытий, которые порой кажутся удивительными и казахстанцам, сообщает Sports.kz.

Вот, например, какими увиделись жители Астаны корреспонденту кипрского Goal Симосу Пафитису:

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«Спокойные, расслабленные люди с улыбкой на лице — это казахи. Никто не разговаривает громко на улице и не пытается перекричать другого. Вы редко найдете здесь кого-то, кто бы говорил по-английски. В отеле Hilton этот язык знают лишь люди, работающие на ресепшн. Однако, несмотря на сложившийся за границей образ Астаны, люди здесь абсолютно скромны, и преступности вообще не наблюдается.

Огромные торговые центры расположены повсюду между гармонично заполненной недавно построенными зданиями Астаны. Казахстанская столица является второй самой холодной в мире с морозами зимой в минус 30 градусов Цельсия, что делает передвижение по улице невозможным. Жители проводят дни в торговых центрах, где найдется почти все то же, что есть в подобных заведениях на Кипре. И цены, по крайней мере, на большую часть одежды, одинаковы с нашими. В сравнении с этим цены на продукты питания и такси здесь довольно дешевы. Конечно, имеются и дорогие магазины. Традиционная еда в Казахстане — это лошадь. В целом, мясо является традиционной пищей казахов, которые также едят баранину, говядину и верблюжатину.

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