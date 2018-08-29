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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Сменщик Григорчука в «Астане» рассказал о возвращении к стилю Стойлова, шансах в ЛЕ и своем будущем

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян перед ответным матчем с кипрским АПОЭЛом в Лиге Европы рассказал журналистам о тактике на встречу, передает корреспондент Vesti.kz.

— Нас ждет сложный матч. Они имеют преимущество в виде гола, но у нас есть шансы выйти из группы. У нас есть опыт и все шансы на выход в группу. Нам нужны везение и удача — без них никак, — сказал Бабаян.

— Насколько готова команда физически?
— Мы форсировали подготовку. Не удалось все необходимое заложить. Возможно, это причина. На Кипре было жарко, но минут 70 мы хорошо играли. Мы исправили кое-что. Я надеюсь, нас хватит на весь матч.

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—  Над чем Вы работаете относительно того, что было украинском специалисте?
— Пытаемся вернуть тот футбол, который был при Стойлове. Сразу поменять не можем все, но кое-что изменили.

— Причина возвращения?
— Я решил вернуться к тому футболу, в который мы играли. Сюда добавим дисциплина и концентрация — и все получится!

— Есть ли возможность, что если пройдете АПОЭЛ, то останется главным тренером?
— Давайте пройдем. И тогда вы спросите у руководства.

— Готовы к добавленному времени?
— Будем надеяться.

— Довольны ли вы усиление команды?
— Ни один тренер доволен не будет. Если пришли бы Роналду или Месси, мы бы не отказались. Те, кто пришел, пришли после паузы.

— Сыграете в два нападающих?
Во-первых, строго нужно сыграть в обороне. У них очень быстрая атака. Если первый тайм будет 0:0, то меня устроит.

— Отпустили ли бы Деспотовича, если были бы главным тренером? Довольны ли Янгом?
— Они оба квалифицированные игроки. Это не тренер решает, отпускать ли игрока. Я рад за него.

Напомним, ответный матч Лиги Европы между «Астаной» и АПОЭЛом пройдет завтра, 30 августа, и начнется в 20:00 по столичному времени. В первой игре с минимальным преимуществом выиграли футболисты из Кипра.

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