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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер АПОЭЛа: У «Астаны» заметен бразильский стиль в игре

Главный тренер АПОЭЛа Бруно Бальтазар перед ответной игрой с «Астаной» в Лиге Европы рассказал журналистам о задаче кипрской команды в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.

— Я ожидаю сложный матч, ведь «Астана» — сильный соперник. Думаю, для нас важны все составляющие игры. Необходимо сыграть сконцентрировано. Соперник с первых минут может пойти вперед. Мы хотим выиграть, но учитываем силу нашего соперника.

— Какой план на игру?
— Я не буду рассказывать вам план, но он довольно сильный.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
4-й отборочный раунд, 30.08.2018, 17:00
Астана
-АПОЭЛ-

— Каких бы вы игроков выделили в игре соперника?
— Все игроки квалифицированы. Команда довольна сильна. Заметен бразильский стиль в игре команды. Впереди два высокорослых форварда Кабананга и Янга. Хорош в обороне Аничич — я думаю, он вернется в строй.

— Вы готовы играть на поле, где уже терпели неудачу?
— Это новая обстановка для нас и нам нужно адаптироваться. Играть на высокой скорости. Нам нужно забыть историю и играть в новом матче. Скажется завтра сила команды, ее квалификация. Мы завтра выйдем и будем играть на искусственном поле. Ничто не будет влиять на нас.

— Это первая ваша игра на выбывание. Вы ощущаете ответственность?
— Я понимаю ситуацию. Не нужно на меня давить. Я несу ответственность вместе со всеми. Делаю свою работу.

— В этой Лиге чемпионов вы проиграли команде казахстанского тренера Чебурина. Не хотите взять реванш у казахстанского футбола?
— У нас нет таких мыслей. В прошлом году «Астана» проиграла команде с португальским тренером. У нас нет мыслей о реванше.

Напомним, ответный матч Лиги Европы между «Астаной» и АПОЭЛом пройдет завтра, 30 августа, и начнется в 20:00 по столичному времени. В первой игре с минимальным преимуществом выиграли футболисты из Кипра.

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