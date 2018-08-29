Тренер АПОЭЛа: У «Астаны» заметен бразильский стиль в игре

— Я ожидаю сложный матч, ведь «Астана» — сильный соперник. Думаю, для нас важны все составляющие игры. Необходимо сыграть сконцентрировано. Соперник с первых минут может пойти вперед. Мы хотим выиграть, но учитываем силу нашего соперника.

— Какой план на игру?

— Я не буду рассказывать вам план, но он довольно сильный.

Футбол Лига Европы 2018/2019 4-й отборочный раунд, 30.08.2018, 17:00 Астана - АПОЭЛ -

— Каких бы вы игроков выделили в игре соперника?

— Все игроки квалифицированы. Команда довольна сильна. Заметен бразильский стиль в игре команды. Впереди два высокорослых форварда Кабананга и Янга. Хорош в обороне Аничич — я думаю, он вернется в строй.

— Вы готовы играть на поле, где уже терпели неудачу?

— Это новая обстановка для нас и нам нужно адаптироваться. Играть на высокой скорости. Нам нужно забыть историю и играть в новом матче. Скажется завтра сила команды, ее квалификация. Мы завтра выйдем и будем играть на искусственном поле. Ничто не будет влиять на нас.

— Это первая ваша игра на выбывание. Вы ощущаете ответственность?

— Я понимаю ситуацию. Не нужно на меня давить. Я несу ответственность вместе со всеми. Делаю свою работу.

— В этой Лиге чемпионов вы проиграли команде казахстанского тренера Чебурина. Не хотите взять реванш у казахстанского футбола?

— У нас нет таких мыслей. В прошлом году «Астана» проиграла команде с португальским тренером. У нас нет мыслей о реванше.