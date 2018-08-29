«Мольде» или «Спартак» — что важнее для Семака?

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Сергей Семак оказался в непростой ситуации. С одной стороны, его «Зенит» едет в Норвегию с хорошим заделом, победив «Мольде» дома 3:1, с другой — всего через два дня после ответной игры с командой Уле Гуннара Сульшера сине-бело-голубых ждет один из самых важных матчей первого круга премьер лиги — домашняя встреча со «Спартаком». И теперь Семаку нужно решить, что важнее — сохранить силы на воскресную игру с красно-белыми, попытавшись справиться с норвежцами малой кровью, или не рисковать и выложиться на полную, чтобы гарантировать себе групповой этап Лиги Европы, но при этом подойти к шестому туру премьер-лиги с языком на плече. Очевидно, что верное решение находится где-то между — вопрос лишь в том, как эту «золотую середину» отыскать.

ОПАСНОСТЬ МИНСКОГО ДЕЖАВЮ

О том, чтобы отыграть с «Мольде» прогулочным шагом, думая о матче в воскресенье, не стоит даже мечтать. «Зенит» сумел повернуть вспять неудачный ход первой встречи лишь в последние 20 минут игры, хотя неделю назад не было и мысли об экономии сил. Дома норвежцы еще опаснее, чем в гостях: в трех квалификационных матчах на стадионе «Акер — с североирландским «Гленавоном», албанским «Лачи» и шотландским «Хайбернианом» — подопечные Сульшера одержали три победы с общим счетом 11:1. Кто-то скажет, что уровень соперников — не чета «Зениту», но в столицу Белоруссии команда Семака тоже ехала в статусе фаворита. Опасность минского дежавю исключать нельзя, так что зенитовцам с самого начала придется закатать рукава.

ПЛОТНОСТЬ КАЛЕНДАРЯ

Казалось бы — сезон стартовал всего месяц назад и футболисты еще полны сил, о каком языке на плече перед шестым туром вообще речь? Но в том-то и дело, что игра в Мольде станет для петербуржцев девятой за этот месяц.

Уже успел выбыть на полгода из-за травмы колена Нобоа, с середины августа не появляется на поле Шатов, Кокорин и Маммана заканчивают процесс восстановления — все это приводит к тому, что усталость у здоровых игроков накапливается быстрее, чем следовало бы.

Это заметно, например, по Ерохину и Кузяеву, без которых сложно представить нынешний центр поля петербургской команды — матч с «Уфой» (2:0), в котором оба собрали с десяток-другой ударов по ногам, они заканчивали на холостых оборотах.

АРГЕНТИНСКИЙ ГОЛОД

С другой стороны, у Семака есть трое голодных до игры в Европе аргентинцев: отдохнувший Паредес, который устроил себе самоотвод от первой игры с норвежцами, получив красную карточку в ответной встрече с минским «Динамо», разыгравшийся в последнее время Дриусси и пока неубедительный Краневиттер. Аренда Ригони должна была показать им, что неприкасаемых в их «Ла банде» нет, и сохранение места в составе зависит исключительно от качества игры. Профилактический эффект налицо — из действий Паредеса сразу пропала присущая финишу прошлого сезона ленца, а Дриусси начал обострять и забивать. Краневиттер, при всех вопросах к нему, — это возможность дать отдохнуть Ерохину или Кузяеву, а эта опция сейчас очень востребована.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Получается, что держать в уме встречу со «Спартаком» «Зениту» и полезно, и вредно одновременно. У Семака ведь есть опыт поражения со счетом 0:4 не только в Минске, но и в Мольде, только 19 лет назад и с другим клубом — в 1999 году его ЦСКА приехал в Норвегию с победой 2:0 в кармане, а в Москву вернулся на щите и без Лиги чемпионов. Понятно, что обе игры — и в четверг, и в воскресенье — являются для петербуржцев одинаково важными, но еще важнее их последовательность. И первый шаг — Норвегия. Команда Сульшера со старта бросится отыгрывать необходимые ей два мяча, поэтому на поле должны быть сильнейшие футболисты Семака, которые смогут справиться с этим навалом и довести дело до итоговой победы.