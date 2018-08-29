«Мольде» или «Спартак» — что важнее для Семака?
Главному тренеру «Зенита» предстоит расставить приоритеты между двумя важнейшими играми на старте сезона.
Главному тренеру «Зенита» предстоит расставить приоритеты между двумя важнейшими играми на старте сезона.
Сергей Семак оказался в непростой ситуации. С одной стороны, его «Зенит» едет в Норвегию с хорошим заделом, победив «Мольде» дома 3:1, с другой — всего через два дня после ответной игры с командой Уле Гуннара Сульшера
О том, чтобы отыграть с «Мольде» прогулочным шагом, думая о матче в воскресенье, не стоит даже мечтать. «Зенит» сумел повернуть вспять неудачный ход первой встречи лишь в последние 20 минут игры, хотя неделю назад не было и мысли об экономии сил. Дома норвежцы еще опаснее, чем в гостях: в трех квалификационных матчах на стадионе «Акер — с североирландским «Гленавоном», албанским «Лачи» и шотландским «Хайбернианом» — подопечные Сульшера одержали три победы с общим счетом 11:1.
Казалось бы — сезон стартовал всего месяц назад и футболисты еще полны сил, о каком языке на плече перед шестым туром вообще речь? Но в
Это заметно, например, по Ерохину и Кузяеву, без которых сложно представить нынешний центр поля петербургской команды — матч с «Уфой» (2:0), в котором оба собрали с
С другой стороны, у Семака есть трое голодных до игры в Европе аргентинцев: отдохнувший Паредес, который устроил себе самоотвод от первой игры с норвежцами, получив красную карточку в ответной встрече с минским «Динамо», разыгравшийся в последнее время Дриусси и пока неубедительный Краневиттер. Аренда Ригони должна была показать им, что неприкасаемых в их «Ла банде» нет, и сохранение места в составе зависит исключительно от качества игры. Профилактический эффект налицо — из действий Паредеса сразу пропала присущая финишу прошлого сезона ленца, а Дриусси начал обострять и забивать. Краневиттер, при всех вопросах к нему, — это возможность дать отдохнуть Ерохину или Кузяеву, а эта опция сейчас очень востребована.
Получается, что держать в уме встречу со «Спартаком» «Зениту» и полезно, и вредно одновременно. У Семака ведь есть опыт поражения со счетом 0:4 не только в Минске, но и в Мольде, только 19 лет назад и с другим клубом — в 1999 году его ЦСКА приехал в Норвегию с победой 2:0 в кармане, а в Москву вернулся на щите и без Лиги чемпионов. Понятно, что обе игры — и в четверг, и в воскресенье — являются для петербуржцев одинаково важными, но еще важнее их последовательность. И первый шаг — Норвегия. Команда Сульшера со старта бросится отыгрывать необходимые ей два мяча, поэтому на поле должны быть сильнейшие футболисты Семака, которые смогут справиться с этим навалом и довести дело до итоговой победы.
Потому