Томаров против Джеррарда — в Башкирии: легенда уже в Уфе, станет ли «Уфа» легендой?

Еще никогда у России не было шести команд на групповых стадиях еврокубков. Чтобы рекорд случился, нужно, чтобы к «Спартаку» и «Краснодару» в Лиге Европы присоединились «Зенит» и «Уфа». Тогда вместе с участниками Лиги чемпионов «Локомотивом» и ЦСКА получится шесть.

Несмотря на ряд неудачных игр в РПЛ и сложности в предыдущих отборочных евроматчах, команда Сергея Томарова не теряет оптимизма и надежды. Вот что накануне встречи сказали на пресс-конференциях тренеры клубов-соперников.

Стивен ДЖЕРРАРД, главный тренер «Рейнджерс»:

Источник: AFP 2018

— Это будет игра с чистого листа. Мы верим, что все получится. Это ответственный матч, но не будем из ряда вон выходящим. Я уверен в своих игроках. Знаю все слабые и сильные стороны «Уфы», всех сильных и слабых игроков, кого-то выделять не стоит. Подготовка была проведена в Глазго, понимаем, что перелеты занимают существенное время. Изменения в составе моей команды? Это секрет! Искусственный газон стадиона в Уфе — не проблема. В Шотландии есть несколько команд с таким стадионом, у нас есть искусственное поле, потому нет проблем.

Сергей ТОМАРОВ, главный тренер «Уфы»:

Источник: РИА "Новости"

— В последнее время не можем победить, ситуация не радужная, но футболисты у нас достаточно опытные, чтобы перебороть эти моменты. Наивно было предполагать, что все 12 матчей на старте пройдем без потерь.

Футбол Лига Европы 2018/2019 4-й отборочный раунд, 30.08.2018, 17:00 Уфа - Рейнджерс -

Состояние соперника оцениваем как очень хорошее. «Рейнджерс» выдали длительную серию матчей без поражений. Команда боевая, агрессивная, действуют в силовой манере.

Если сравнивать атмосферу на стадионе с Шотландией, то мы все получили настоящее удовольствие от того, как фанаты в Глазго поддерживают команду. На данный момент мы не сможем обеспечить поддержку в таком же количестве, но у нас болельщики все равно самые лучшие. Они ценят нас в любой ситуации будут гнать вперед.

Расширенный список пенальтистов у нас есть, будем от него отталкиваться, если до этого дойдет. Но будем смотреть и на состояние игроков.

Все команды хотят пройти такой путь, как мы. Следующий шаг — Лига чемпионов и так далее. Если исходить из этого, то матч против «Рейнджерс» самый важный, все-таки можем попасть в групповой этап Лиги Европы.