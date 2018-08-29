Томаров против Джеррарда — в Башкирии: легенда уже в Уфе, станет ли «Уфа» легендой?

Еще никогда у России не было шести команд на групповых стадиях еврокубков. Чтобы рекорд случился, нужно, чтобы к «Спартаку» и «Краснодару» в Лиге Европы присоединились «Зенит» и «Уфа». Тогда вместе с участниками Лиги чемпионов «Локомотивом» и ЦСКА получится шесть.
Несмотря на ряд неудачных игр в РПЛ и сложности в предыдущих отборочных евроматчах, команда Сергея Томарова не теряет оптимизма и надежды. Вот что накануне встречи сказали на пресс-конференциях тренеры клубов-соперников.
— Это будет игра с чистого листа. Мы верим, что все получится. Это ответственный матч, но не будем из ряда вон выходящим. Я уверен в своих игроках. Знаю все слабые и сильные стороны «Уфы», всех сильных и слабых игроков, кого-то выделять не стоит. Подготовка была проведена в Глазго, понимаем, что перелеты занимают существенное время. Изменения в составе моей команды? Это секрет! Искусственный газон стадиона в Уфе — не проблема. В Шотландии есть несколько команд с таким стадионом, у нас есть искусственное поле, потому нет проблем.
— В последнее время не можем победить, ситуация не радужная, но футболисты у нас достаточно опытные, чтобы перебороть эти моменты. Наивно было предполагать, что все 12 матчей на старте пройдем без потерь.
Состояние соперника оцениваем как очень хорошее. «Рейнджерс» выдали длительную серию матчей без поражений. Команда боевая, агрессивная, действуют в силовой манере.
Если сравнивать атмосферу на стадионе с Шотландией, то мы все получили настоящее удовольствие от того, как фанаты в Глазго поддерживают команду. На данный момент мы не сможем обеспечить поддержку в таком же количестве, но у нас болельщики все равно самые лучшие. Они ценят нас в любой ситуации будут гнать вперед.
Расширенный список пенальтистов у нас есть, будем от него отталкиваться, если до этого дойдет. Но будем смотреть и на состояние игроков.
Все команды хотят пройти такой путь, как мы. Следующий шаг — Лига чемпионов и так далее. Если исходить из этого, то матч против «Рейнджерс» самый важный, все-таки можем попасть в групповой этап Лиги Европы.