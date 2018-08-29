Футболисты БАТЭ не пробились в групповой этап ЛЧ и продолжат еврокубковый сезон в группе ЛЕ

После домашнего поражения чемпионы Беларуси в гостях сразу пошли вперед, но успеха не добились. Вскоре игра выровнялась, и на 14-й минуте Стевен Бергвейн вывел ПСВ вперед. Хозяева продолжали контролировать ход игры, и на 36-й минуте Люк де Йонг удвоил результат. Во второй половине матча борисовчане попытались сыграть в атакующий футбол, но на 62-й минуте пропустили контрвыпад, и Ирвинг Лосано сделал счет 3:0.