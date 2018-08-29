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00:38 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ не пробились в групповой этап ЛЧ и продолжат еврокубковый сезон в группе ЛЕ

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в двух встречах плей-офф голландскому ПСВ — 2:3 (дома) и 0:3 (в гостях). Борисовчане продолжат еврокубковый сезон в группе Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

После домашнего поражения чемпионы Беларуси в гостях сразу пошли вперед, но успеха не добились. Вскоре игра выровнялась, и на 14-й минуте Стевен Бергвейн вывел ПСВ вперед. Хозяева продолжали контролировать ход игры, и на 36-й минуте Люк де Йонг удвоил результат. Во второй половине матча борисовчане попытались сыграть в атакующий футбол, но на 62-й минуте пропустили контрвыпад, и Ирвинг Лосано сделал счет 3:0.

Таким образом, футболисты ПСВ вскоре выступят в групповом этапе главного континентального турнира Лиги чемпионов, а подопечные Алексея Баги сыграют в группе Лиги Европы. Жеребьевка групп ЛЧ состоится 30 августа, Лиги Европы — 31 августа в Монако.

ПСВ 3:0
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
29.08.2018, 22:00 4-й отборочный раунд Philips Stadion
Главные тренеры
Марк ван Боммел Алексей Бага
Голы
14′ Стевен Бергвайн 17
36′ Люк де Йонг 9
62′ Ирвинг Лосано 11
Составы
Йерун Зут 1
Даниэль Шваб 5
82′ Хосе Анхель Эсморис Тасенде Анхелиньо 6
Дензел Дюмфрис 22
Гастон Перейро 7
Йоррит Хендрикс 8
Люк де Йонг (к) 9
Ирвинг Лосано 11
71′ Ник Фиргефер 4
Николя Изима-Мирен 2
74′ Пабло Росарио 18
Барт Рамселар 23
79′ Стевен Бергвайн 17
Дониэлл Мален 14
48 Денис Щербицкий
4 Александр Филипович
19 Неманья Милунович 47′
21 Егор Филипенко
42 Максим Володько
17 Алексей Риос 59′
22 Игорь Стасевич (к)
25 Дмитрий Бага
8 Станислав Драгун 76′
7 Евгений Березкин
11 Александр Глеб 30′
10 Мирко Иванич
24 Яссе Туоминен 51′
13 Николай Сигневич
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 11
11 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
10 Фолы 13
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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