Определился состав всех корзин при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

В групповом этапе примут участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп. В группу попадут по одному представителю каждой из корзин. Согласно регламенту турнира, при проведении жеребьевки Лиги чемпионов в одной группе не могут встретиться клубы из одной страны. Также при жеребьевке украинский «Шахтер» будет разведен с российскими клубами.

В первую корзину автоматически попали действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» (Испания), победитель Лиги Европы «Атлетико» (Испания), а также чемпионы первых шести стран по клубному рейтингу ассоциаций УЕФА — «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Локомотив». Таким образом, «Локомотив» не сыграет ни с одной из вышеперечисленных команд.

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Далее, вышедшие в групповой турнир команды, расставлены в соответствии с клубным рейтингом. Во второй корзине будут находиться дортмундская «Боруссия» (Германия), «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Рома» (Италия) и «Бенфика» (Португалия).

ЦСКА в третьей корзине будет находиться с «Шальке» (Германия), «Лионом» (Франция), «Ливерпулем» (Англия), «Монако», «Валенсией» (Испания), ПСВ и «Аяксом» (оба — Нидерланды). В четвертую корзину попали «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Интер» (Италия), «Хоффенхайм» (Германия), АЕК (Греция), «Виктория» (Чехия) и «Црвена Звезда» (Сербия).