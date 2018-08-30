«Зенит» не сыграет с «Челси» и «Арсеналом», «Спартак» — со «Стандардом»

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Выступления в ЛЕ продолжают четыре наших команды. Две из них — «Краснодар» и «Спартак» — имеют гарантированные места в групповом турнире, еще двум — «Зениту» и «Уфе» — за путевки туда еще предстоит побороться. Рассказываем, какие соперники не достанутся россиянам при жеребьевке.

«Зенит»: только первая корзина

Сине-бело-голубые имеют очень высокий коэффициент (78,000) и в случае успеха в Норвегии против «Мольде» попадут в первую корзину. Из всех участников турнира выше питерцев котируются только проходящая отбор «Севилья» (113,000), а также «Арсенал» (93,000) и «Челси» (78,000). Помимо них «Зенит» точно не попадет в одну компанию с «Байером», киевским «Динамо», «Зальцбургом», «Вильярреалом» и «Андерлехтом».

«Спартак»: в третью корзину определили сербские друзья

«Црвена Звезда», неожиданно пройдя в Лиге чемпионов «Зальцбург», лишила «Спартак» даже теоретических шансов на попадание во вторую корзину — красно-белые точно окажутся в третьей. Справедливости ради отметим, что получить посев во вторую корзину москвичи (коэффициент — 13,500) могли только в случае одновременного вылета сразу девяти клубов. В том числе «Зенита», «Севильи» (от «Сигмы» после 1:0 в гостях) и «Генка» (после победы 5:2 на выезде).

Сейчас же можно с уверенностью можно назвать только один клуб, с которым команда Массимо Карреры точно не сыграет — «Стандард» из Льежа.

«Краснодар»: в ожидании двух сенсаций

«Быки» (23,500) имеют неплохие шансы на попадание во вторую корзину. Для этого в двух из 11 представленных ниже пар победу по сумме двух матчей должны одержать команды с более низким коэффициентом. Наиболее вероятными помощниками черно-зеленых представляются сейчас венский «Рапид» и «Бордо».

Выделены клубы, имеющие более низкий по сравнению с «Краснодаром» коэффициент.

Хозяева Гости Первый матч Севилья Сигма 1:0 Мольде Зенит 1:3 Аполлон Базель 2:3 Бешикташ Партизан 1:1 Бернли Олимпиакос 1:3 Лудогорец Торпедо Кт 1:0 Селтик Судува 1:1 Стяуа Рапид В 1:3 Астана АПОЭЛ 0:1 Бордо Гент 0:0 Бреннбю Генк 2:5

«Уфа»: компании аутсайдеров можно избежать

Для «Уфы» (10,676), проигравшей первый матч шотландскому «Рейнджерс», большим успехом будет попадание в групповой турнир само по себе. Но в случае выхода туда башкирский коллектив может надеяться на место в третьей корзине и встречу с менее рейтинговыми соперниками. Правда, для этого в трех из следующих семи пар должны победить аутсайдеры.