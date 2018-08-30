«Зенит» не сыграет с «Челси» и «Арсеналом», «Спартак» — со «Стандардом»
Какие корзины ждут российские клубы в ЛЕ.
Какие корзины ждут российские клубы в ЛЕ.
Выступления в ЛЕ продолжают четыре наших команды. Две из них — «Краснодар» и «Спартак» — имеют гарантированные места в групповом турнире, еще двум — «Зениту» и «Уфе» — за путевки туда еще предстоит побороться. Рассказываем, какие соперники не достанутся россиянам при жеребьевке.
«Црвена Звезда», неожиданно пройдя в Лиге чемпионов «Зальцбург», лишила «Спартак» даже теоретических шансов на попадание во вторую корзину —
Сейчас же можно с уверенностью можно назвать только один клуб, с которым команда Массимо Карреры точно не сыграет — «Стандард» из Льежа.
«Быки» (23,500) имеют неплохие шансы на попадание во вторую корзину. Для этого в двух из 11 представленных ниже пар победу по сумме двух матчей должны одержать команды с более низким коэффициентом. Наиболее вероятными помощниками
Выделены клубы, имеющие более низкий по сравнению с «Краснодаром» коэффициент.
|Хозяева
|Гости
|Первый матч
|Севилья
|Сигма
|1:0
|Мольде
|Зенит
|1:3
|Аполлон
|Базель
|2:3
|Бешикташ
|Партизан
|1:1
|Бернли
|Олимпиакос
|1:3
|Лудогорец
|Торпедо Кт
|1:0
|Селтик
|Судува
|1:1
|Стяуа
|Рапид В
|1:3
|Астана
|АПОЭЛ
|0:1
|Бордо
|Гент
|0:0
|Бреннбю
|Генк
|2:5
Для «Уфы» (10,676), проигравшей первый матч шотландскому «Рейнджерс», большим успехом будет попадание в групповой турнир само по себе. Но в случае выхода туда башкирский коллектив может надеяться на место в третьей корзине и встречу с менее рейтинговыми соперниками. Правда, для этого в трех из следующих семи пар должны победить аутсайдеры.
|Хозяева
|Гости
|Первый матч
|Севилья
|Сигма
|1:0
|Аполлон
|Базель
|2:3
|Бреннбю
|Генк
|2:5
|Селтик
|Судува
|1:1
|Лудогорец
|Торпедо Кт
|1:0
|Лейпциг
|Заря
|0:0
|Маккаби Т-А
|Сарпсборг
|1:3