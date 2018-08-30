Главное, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
Кроме определения состава групп, нас ждёт награждение лучшего игрока сезона по версии УЕФА.
Кроме определения состава групп, нас ждёт награждение лучшего игрока сезона по версии УЕФА.
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 пройдёт в Монако, в
С этого сезона прямые путёвки в групповой этап получили 26 команд, вместо 22, как было раньше. Шесть путёвок были разыграны с помощью отборочных раундов: через Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Первая категория — команды, которые выиграли национальные чемпионаты с невысоким рейтингом.
Вторая категория — команды, представляющие более статусные чемпионаты, но не чемпионы. Через Путь чемпионов в турнир пробились: ПСВ, «Црвена Звезда», «Янг Бойз», АЕК. Через Путь представителей лиг — «Бенфика» и «Аякс». Отметим, что «Црвена Звезда» попала в турнир впервые с 1991 года, а «Янг Бойз» — впервые в своей истории.
Все участники турнира разбиты на четыре корзины. В первую корзину попали победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и шести чемпионатов в самым высоким рейтингом. Это тоже новое правило: раньше приоритетное значение имела таблица коэффициентов, сейчас учитывается только место лиги в рейтинге УЕФА. Вторая, третья и четвёртая корзины заполняются, как раньше: в соответствии с местом клубов в таблице коэффициентов УЕФА.
Первая корзина: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).
Вторая корзина: «Боруссия» Д (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).
Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).
Четвёртая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).
Кроме жеребьёвки, будет проведена церемония награждения лучшего футболиста сезона, лучшей футболистки сезона, лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего. На титул лучшего футболиста сезона претендуют Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.
Номинанты на звание лучшего вратаря: Алисон, Джанлуиджи Буффон, Кейлор Навас.
Номинанты-защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан.
Номинанты-полузащитники: Кевин Де Брёйне, Тони Кроос, Лука Модрич.
Номинанты-нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Мохамед Салах.
За звание лучшей футболистки сезона поборются Амандин Анри, Пернилла Хардер и Ада Хегерберг.
Уже известно, что Криштиану Роналду получит приз за лучший гол сезона.
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря. Финал Лиги чемпионов 2018/19 состоится 1 июня 2019 года в Мадриде, на стадионе «Метрополитано», домашней арене «Атлетико».