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09:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Главное, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19

Кроме определения состава групп, нас ждёт награждение лучшего игрока сезона по версии УЕФА.

Источник: Reuters

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 пройдёт в Монако, в конгресс-центре «Гримальди форум».

Начало жеребьёвки — в 19:00 по московскому времени.

С этого сезона прямые путёвки в групповой этап получили 26 команд, вместо 22, как было раньше. Шесть путёвок были разыграны с помощью отборочных раундов: через Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Первая категория — команды, которые выиграли национальные чемпионаты с невысоким рейтингом.

Вторая категория — команды, представляющие более статусные чемпионаты, но не чемпионы. Через Путь чемпионов в турнир пробились: ПСВ, «Црвена Звезда», «Янг Бойз», АЕК. Через Путь представителей лиг — «Бенфика» и «Аякс». Отметим, что «Црвена Звезда» попала в турнир впервые с 1991 года, а «Янг Бойз» — впервые в своей истории.

Кто в какой корзине?

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Все участники турнира разбиты на четыре корзины. В первую корзину попали победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и шести чемпионатов в самым высоким рейтингом. Это тоже новое правило: раньше приоритетное значение имела таблица коэффициентов, сейчас учитывается только место лиги в рейтинге УЕФА. Вторая, третья и четвёртая корзины заполняются, как раньше: в соответствии с местом клубов в таблице коэффициентов УЕФА.

Первая корзина: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).

Вторая корзина: «Боруссия» Д (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).

Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).

Четвёртая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).

Как будут разводить команды?

В одну группу не могут попасть команды из одной корзины, а также команды, которые представляют один чемпионат. Также ЦСКА и «Локомотив» не смогут встретиться на групповом этапе с «Шахтёром»: УЕФА разводит команды из России и Украины.

Что ещё будет на жеребьёвке?

Кроме жеребьёвки, будет проведена церемония награждения лучшего футболиста сезона, лучшей футболистки сезона, лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего. На титул лучшего футболиста сезона претендуют Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.

Номинанты на звание лучшего вратаря: Алисон, Джанлуиджи Буффон, Кейлор Навас.

Номинанты-защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан.

Номинанты-полузащитники: Кевин Де Брёйне, Тони Кроос, Лука Модрич.

Номинанты-нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Мохамед Салах.

За звание лучшей футболистки сезона поборются Амандин Анри, Пернилла Хардер и Ада Хегерберг.

Уже известно, что Криштиану Роналду получит приз за лучший гол сезона.

Что ещё нужно знать?

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря. Финал Лиги чемпионов 2018/19 состоится 1 июня 2019 года в Мадриде, на стадионе «Метрополитано», домашней арене «Атлетико».

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