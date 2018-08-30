Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Тренчин
Футбол. Еврокубки
19:30
Копенгаген
Аталанта
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Базель
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:15
Мидтьюлланн
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Рапид В
Футбол. Еврокубки
21:30
Бреннбю
Генк
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Гент
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Судува
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Сигма
Футбол. Еврокубки
29.08
Зальцбург2
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
29.08
ПСВ3
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
29.08
ПАОК1
Бенфика4
Все события
Фоторепортажи
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Стасевич: БАТЭ проделал неплохой путь в нынешней Лиге чемпионов

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич подвёл итоги ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховен» (0:3).

Источник: Reuters

В первой встрече голландцы победили со счётом 3:2. Таким образом, ПСВ вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а белорусская команда из турнира вылетела.

«Мы уступили 2:6 по сумме двух поединков, поэтому рассуждать о закономерности результата не приходится. ПСВ в этих встречах оказался сильнее. Хорошая команда, молодая и амбициозная, которая заслуженно прошла в групповую стадию Лиги чемпионов.

Тем не менее, полагаю, мы проделали неплохой путь в нынешней Лиге чемпионов. Стремились пробиться дальше, но для этого в противостоянии с ПСВ всё должно было срастись просто идеально. Если даже вспомнить предыдущие выходы в лигочемпионскую группу, то там нам и фартило, и вратари геройствовали.

Так что осенняя фаза Лиги Европы, особенно через плей-офф Лиги чемпионов — нормальный вариант для БАТЭ. Впрочем, сейчас в мыслях национальное первенство, — приводит слова Стасевича пресс-служба клуба.

ПСВ 3:0
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
29.08.2018, 22:00 Зрители: 34200 4-й отборочный раунд Philips Stadion
Главные тренеры
Марк ван Боммел Алексей Бага
Голы
14′ Стевен Бергвайн 17
36′ Люк де Йонг 9
62′ Ирвинг Лосано 11
Составы
Йерун Зут 1
Даниэль Шваб 5
82′ Хосе Анхель Эсморис Тасенде Анхелиньо 6
Дензел Дюмфрис 22
Гастон Перейро 7
Йоррит Хендрикс 8
Люк де Йонг (к) 9
Ирвинг Лосано 11
71′ Ник Фиргефер 4
Николя Изима-Мирен 2
74′ Пабло Росарио 18
Барт Рамселар 23
79′ Стевен Бергвайн 17
Дониэлл Мален 14
48 Денис Щербицкий
4 Александр Филипович
19 Неманья Милунович 47′
21 Егор Филипенко
42 Максим Володько
17 Алексей Риос 59′
22 Игорь Стасевич (к)
25 Дмитрий Бага
8 Станислав Драгун 76′
7 Евгений Березкин
11 Александр Глеб 30′
10 Мирко Иванич
24 Яссе Туоминен 51′
13 Николай Сигневич
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 11
11 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
10 Фолы 13
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Это мой партнер, я без него не могу!» - о ком так тепло отзывается Роналду
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
Главное, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в ЛЕ
Теннисистку на US Open наказали за переодевание на корте (видео)
«Зенит» не сыграет с «Челси», «Спартак» — со «Стандардом»
«СЭ»: Торбинский перейдет в «Енисей»
Домрачева: Никогда не думала о переезде из Беларуси в Россию
Мадридский «Реал» приобрел форварда «Лиона» за 33 миллиона евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь