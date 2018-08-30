Стасевич: БАТЭ проделал неплохой путь в нынешней Лиге чемпионов

«Мы уступили 2:6 по сумме двух поединков, поэтому рассуждать о закономерности результата не приходится. ПСВ в этих встречах оказался сильнее. Хорошая команда, молодая и амбициозная, которая заслуженно прошла в групповую стадию Лиги чемпионов.

Тем не менее, полагаю, мы проделали неплохой путь в нынешней Лиге чемпионов. Стремились пробиться дальше, но для этого в противостоянии с ПСВ всё должно было срастись просто идеально. Если даже вспомнить предыдущие выходы в лигочемпионскую группу, то там нам и фартило, и вратари геройствовали.