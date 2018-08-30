Тренер БАТЭ: За своих футболистов не стыдно

Игра, прошедшая в среду в Эйндховене, закончилась со счетом 3:0 в пользу ПСВ. Первый матч в Борисове ПСВ также выиграл (3:2). Клуб из Нидерландов пробился в групповой этап Лиги чемпионов, БАТЭ выступит на групповом этапе Лиги Европы.

«Мы стали участниками фантастической игры. Надо признать: дальше идет сильнейший. Следует отдать должное парням Марка ван Боммела, которые провели очень качественный матч. И заслужили путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Поздравляем соперников с этим и желаем удачи. Мы же боролись до конца, мне за своих футболистов не стыдно», — сказал Бага, которого цитирует официальный сайт БАТЭ.