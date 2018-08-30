Тренер БАТЭ: За своих футболистов не стыдно
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный тренер белорусского футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага после разгромного поражения от голландского ПСВ в ответном матче раунда
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный тренер белорусского футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага после разгромного поражения от голландского ПСВ в ответном матче раунда
Игра, прошедшая в среду в Эйндховене, закончилась со счетом 3:0 в пользу ПСВ. Первый матч в Борисове ПСВ также выиграл (3:2). Клуб из Нидерландов пробился в групповой этап Лиги чемпионов, БАТЭ выступит на групповом этапе Лиги Европы.
«Мы стали участниками фантастической игры. Надо признать: дальше идет сильнейший. Следует отдать должное парням Марка ван Боммела, которые провели очень качественный матч. И заслужили путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Поздравляем соперников с этим и желаем удачи. Мы же боролись до конца, мне за своих футболистов не стыдно», — сказал Бага, которого цитирует официальный сайт БАТЭ.
|Марк ван Боммел
|Алексей Бага
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|11
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|13
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)