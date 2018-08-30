Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рейнджерс» на матч Лиги Европы
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рейнджерс» на ответный матч раунда
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рейнджерс» на ответный матч раунда
Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Сысуев, Ванек, Живоглядов, Пауревич, Неделчару, Игбун, Табидзе.
«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Джек, Эжариа, Флэнаган, Катич, Морелос, Кандеяш, Кент, Эрфилд.
Матч рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Его помощниками станут Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный арбитр — Патрик Иттрих. В первом матче подопечные Сергея Томарова уступили со счётом 0:1.