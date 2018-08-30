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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рейнджерс» на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рейнджерс» на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, который в четверг, 30 августа, состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Сысуев, Ванек, Живоглядов, Пауревич, Неделчару, Игбун, Табидзе.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Джек, Эжариа, Флэнаган, Катич, Морелос, Кандеяш, Кент, Эрфилд.

Матч рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Его помощниками станут Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный арбитр — Патрик Иттрих. В первом матче подопечные Сергея Томарова уступили со счётом 0:1.

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