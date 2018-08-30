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19:08 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и не смогла выйти в групповой этап Лиги Европы

УФА, 30 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» со счетом 1:1 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев забитым мячом отметился Дмитрий Сысуев (32-я минута), у гостей отличился Овимуно Эджария (9). На 37-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий команды из Глазго Альфредо Морелос. На 66-й минуте еще одну красную карточку получил защитник «Рейнджерс» Джон Флэнаган.

Первый матч, прошедший в Глазго, завершился победой «Рейнджерс» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в групповой турнир Лиги Европы сезона-2018/19 прошел шотландский клуб.

«Уфа» впервые в истории играла в еврокубках. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в чемпионате России. Обладатель Кубка России прошлого сезона «Тосно» из Ленинградской области должен был сыграть в групповом этапе Лиги Европы, но из-за финансовых проблем прекратил существование. Прямую путевку в основную стадию турнира вместо «Тосно» получил «Краснодар», а «Уфа» начала выступление в турнире со второго квалификационного раунда, обыграв перед встречей с «Рейнджерс» в двухматчевых противостояниях словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес».

Уфа 1:1
Первый тайм: 1:1
Рейнджерс
30.08.2018, 17:00 4-й отборочный раунд Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Стивен Джеррард
Голы
32′ Дмитрий Сысуев (И. Пауревич) 7
10 Овие Эджариа 9′
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич 5
Йонуц Неделчару 27
Джемал Табидзе 55
Ондржей Ванек 9
82′ Иван Пауревич 19
Дмитрий Сысуев 7
86′ Силвестр Игбун 44
52′ Павел Аликин (к) 3
Иван Обляков 98
33′ 76′ Веролюб Салатич 6
Вячеслав Кротов 57
1 Алан Макгрегор
6 Коннор Голдсон
15 Джонатон Флэнаган 15′ 66′
2 Джеймс Таверньер (к)
19 Никола Катич
26 Райан Кент
10 Овие Эджариа
20 Альфредо Морелос 37′ 37′
8 Райан Джек
21 Даниэл Кандеяш 46′
38 Кайл Лафферти
37 Скотт Арфилд 69′
16 Эндрю Холидэй
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
9 Угловые 4
13 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Майк Пикель (Германия)
Боковой судья Кристиан Гиттельманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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