«Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и не смогла выйти в групповой этап Лиги Европы

В составе хозяев забитым мячом отметился Дмитрий Сысуев (32-я минута), у гостей отличился Овимуно Эджария (9). На 37-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий команды из Глазго Альфредо Морелос. На 66-й минуте еще одну красную карточку получил защитник «Рейнджерс» Джон Флэнаган.

Первый матч, прошедший в Глазго, завершился победой «Рейнджерс» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в групповой турнир Лиги Европы сезона-2018/19 прошел шотландский клуб.