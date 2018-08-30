«Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и не смогла выйти в групповой этап Лиги Европы

В составе хозяев забитым мячом отметился Дмитрий Сысуев (32-я минута), у гостей отличился Овимуно Эджария (9). На 37-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий команды из Глазго Альфредо Морелос. На 66-й минуте еще одну красную карточку получил защитник «Рейнджерс» Джон Флэнаган.
Первый матч, прошедший в Глазго, завершился победой «Рейнджерс» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в групповой турнир Лиги Европы сезона-2018/19 прошел шотландский клуб.
«Уфа» впервые в истории играла в еврокубках. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в чемпионате России. Обладатель Кубка России прошлого сезона «Тосно» из Ленинградской области должен был сыграть в групповом этапе Лиги Европы, но из-за финансовых проблем прекратил существование. Прямую путевку в основную стадию турнира вместо «Тосно» получил «Краснодар», а «Уфа» начала выступление в турнире со второго квалификационного раунда, обыграв перед встречей с «Рейнджерс» в двухматчевых противостояниях словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес».