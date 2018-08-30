Джеррард надолго запомнит «Уфу» — его «Рейнджерс» чудом избежал вылета
Башкирская команда смяла «Рейнджерс», который ответный матч доигрывал вдевятером, и создала уйму моментов, но
Башкирская команда смяла «Рейнджерс», который ответный матч доигрывал вдевятером, и создала уйму моментов, но
После первого матча к «Уфе» возникло одно главное пожелание: быть смелее. В Глазго она предстала самоотверженной и дисциплинированной, стойко держалась под прессом хозяев, увезла оттуда приемлемый результат, но вместе с тем не покидало ощущение, что башкирский коллектив вполне мог замахнуться и на большее. Если бы абстрагировался от незнакомой прежде британской футбольной атмосферы, грозного имени соперника и отыскал внутри себя, помимо крепкой организации, еще и хладнокровие с атакующим вдохновением.
Но главное, что счет оставлял надежду — а сомнений в том, что дома мы увидим совсем другую «Уфу», изначально не было никаких. Команду Сергея Томарова превосходно проводили на арену болельщики, устроив пышное
Только новый матч начался хуже не придумаешь. Уже на 9-й минуте после простенького прострела с фланга Неделчару неудачно подставил ногу, выбил мяч всего лишь на пару метров, а в зоне подбора никого не оказалось. Элджариа, 20-летняя надежда «Ливерпуля», выступающий на правах аренды за «Рейнджерс», подхватил отскочивший мяч, неспешно подработал и аккуратно направил его по обводящей траектории в верхний угол. Беленов, вернувшийся в состав после передышки, выручить не сумел.
0:2 по итогам двух матчей — учитывая правило выездного гола, российской команде нужно было забивать уже трижды. Глядя на характер игры в первые 20−25 минут, в благополучный исход совершенно не верилось. «Уфа» владела небольшим преимуществом, но атаковала медленно и неостро, постоянно загружая мяч в штрафную с флангов и пытаясь переиграть британцев в британском стиле. Стадион грустил, а легендарный Стивен Джеррард спокойно наблюдал за происходящим с бровки.
Но затем спокойствие для шотландцев закончилось. По истечении получаса башкирская команда
И
Моменты на ворота «Рейнджерс» полетели с обнадеживающей регулярностью. В пустой угол не попал Игбун. Штангу, выскочив один на один, сотряс Обляков. Перекладина зазвенела после подачи с углового. Макрегор летал по углам, реагируя на очень сложные попытки уфимцев. Потом стойка еще раз сыграла за британский клуб, приняв на себя красивую срезку затылком Кротова. А в добавленное время сыграл за британцев еще и судья, в спорной ситуации отменив гол Табидзе головой.
Банального невезения во всем этом оказалось гораздо больше, чем логики. «Уфа», которая провела отличные 60 минут, имеет полное право ругать
Будем верить, скромный провинциальный клуб обратит все случившееся в ценный опыт и сможет им воспользоваться в дальнейшем.
|Сергей Томаров
|Стивен Джеррард
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
|Боковой судья
|Майк Пикель (Германия)
|Боковой судья
|Кристиан Гиттельманн (Германия)