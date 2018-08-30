Джеррард надолго запомнит «Уфу» — его «Рейнджерс» чудом избежал вылета

ФАЛЬСТАРТ

После первого матча к «Уфе» возникло одно главное пожелание: быть смелее. В Глазго она предстала самоотверженной и дисциплинированной, стойко держалась под прессом хозяев, увезла оттуда приемлемый результат, но вместе с тем не покидало ощущение, что башкирский коллектив вполне мог замахнуться и на большее. Если бы абстрагировался от незнакомой прежде британской футбольной атмосферы, грозного имени соперника и отыскал внутри себя, помимо крепкой организации, еще и хладнокровие с атакующим вдохновением.

Но главное, что счет оставлял надежду — а сомнений в том, что дома мы увидим совсем другую «Уфу», изначально не было никаких. Команду Сергея Томарова превосходно проводили на арену болельщики, устроив пышное файер-шоу возле отеля в центре города. Шотландских фанатов в этот раз на трибунах оказалось не 50 тысяч, как на «Айброксе», а всего-то 60 человек. С соперником башкирцы познакомились вживую — и поняли, что ничего грозного там нет. Бояться больше было некого.

Только новый матч начался хуже не придумаешь. Уже на 9-й минуте после простенького прострела с фланга Неделчару неудачно подставил ногу, выбил мяч всего лишь на пару метров, а в зоне подбора никого не оказалось. Элджариа, 20-летняя надежда «Ливерпуля», выступающий на правах аренды за «Рейнджерс», подхватил отскочивший мяч, неспешно подработал и аккуратно направил его по обводящей траектории в верхний угол. Беленов, вернувшийся в состав после передышки, выручить не сумел.

ПСИХОВАННОСТЬ ШОТЛАНДЦЕВ

0:2 по итогам двух матчей — учитывая правило выездного гола, российской команде нужно было забивать уже трижды. Глядя на характер игры в первые 20−25 минут, в благополучный исход совершенно не верилось. «Уфа» владела небольшим преимуществом, но атаковала медленно и неостро, постоянно загружая мяч в штрафную с флангов и пытаясь переиграть британцев в британском стиле. Стадион грустил, а легендарный Стивен Джеррард спокойно наблюдал за происходящим с бровки.

Но затем спокойствие для шотландцев закончилось. По истечении получаса башкирская команда все-таки встрепенулась и нашла лазейку к чужим воротам — используя длинные передачи из глубины, «Уфа» раз за разом ловила «Рейнджерс» на ошибочных попытках сотворить офсайд и проникала в штрафную. Первый отличный момент с участием Игбуна и Живоглядова закончился напрасной передачей последнего вдоль ворот вместо удара в упор. Второй шанс привел к долгожданному голу! Сысуев умчался в центра поля один на один и пробил мимо Макгрегора.

И тут-то «Уфа» окончательно поняла, что кроме названия и авторитета Джеррарда в этом «Рейнджерс» ничего грозного нет. С этой минуты — и вплоть до последних секунд — преимущество над соперником стало просто гигантским. Даже более ощутимым, чем имели шотландцы неделю назад. Гости еще и сами начали «помогать», психуя на ровном месте. В первом тайме две желтые карточки за минуту получил колумбийский форвард Морелос (он как раз и стал самым опасным в матче в Глазго). После перерыва удалился Флэнаган, подставив команду и лично своего бывшего партнера по «Ливерпулю» Джеррарда.

ШТАНГА, ШТАНГА, ШТАНГА

Моменты на ворота «Рейнджерс» полетели с обнадеживающей регулярностью. В пустой угол не попал Игбун. Штангу, выскочив один на один, сотряс Обляков. Перекладина зазвенела после подачи с углового. Макрегор летал по углам, реагируя на очень сложные попытки уфимцев. Потом стойка еще раз сыграла за британский клуб, приняв на себя красивую срезку затылком Кротова. А в добавленное время сыграл за британцев еще и судья, в спорной ситуации отменив гол Табидзе головой.

Банального невезения во всем этом оказалось гораздо больше, чем логики. «Уфа», которая провела отличные 60 минут, имеет полное право ругать судьбу-злодейку. Пробиться в основной этап еврокубков в дебютном сезоне ей так и не удалось. Жаль — ведь она действительно выдала этим летом множество искренних и памятных матчей и отдала почти все, что у нее сейчас есть.