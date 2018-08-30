ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
26 клубов попали в данную стадию турнира напрямую, еще шесть команд добились права выступить на групповом этапе через квалификацию. Команды, представляющие одну ассоциацию, не могли быть помещены в одну группу. Также были заранее разведены по квартетам украинские и российские клубы.
Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 сентября.
Полные результаты жеребьевки: