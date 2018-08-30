ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов

26 клубов попали в данную стадию турнира напрямую, еще шесть команд добились права выступить на групповом этапе через квалификацию. Команды, представляющие одну ассоциацию, не могли быть помещены в одну группу. Также были заранее разведены по квартетам украинские и российские клубы.