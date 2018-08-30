Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спартак Тр0
Олимпия Л0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стяуа0
Рапид В0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бреннбю0
Генк0
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Гент
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шкендия0
Русенборг0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бешикташ0
Партизан0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мидтьюлланн0
Мальме1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЧФР0
Дюделанж2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах3
Шериф0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец4
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Маккаби Тель-Авив2
Сарпсборг 080
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аполлон1
Базель0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мольде2
Зенит1
Футбол. Еврокубки
доп. время
Копенгаген0
Аталанта0
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Судува
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Сигма
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг3
Заря Лг2
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л3
Тренчин0
Футбол. Еврокубки
17:00
АстанаП 2:11
АПОЭЛ0
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа1
Рейнджерс1
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

26 клубов попали в данную стадию турнира напрямую, еще шесть команд добились права выступить на групповом этапе через квалификацию. Команды, представляющие одну ассоциацию, не могли быть помещены в одну группу. Также были заранее разведены по квартетам украинские и российские клубы.

Чемпион России московский «Локомотив» сыграет с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем». ЦСКА выступит в одной группе с мадридским «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 сентября.

Полные результаты жеребьевки:

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Джеррард запомнит «Уфу» — его «Рейнджерс» чудом избежал вылета
УЕФА назвал лучшего футболиста сезона-2017/18
Устюгова и Слепцову обвиняют на основании украденной базы данных
Зеппельт: Между WADA и МОК возникли противоречия из-за России
Квинси Промес уходит из «Спартака»: что придумает Каррера?
«Зенит» играет с «Мольде» в ответном матче ЛЕ (трансляция)
Совет директоров КХЛ изменил систему начисления очков в турнире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь