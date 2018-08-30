Навас, Рамос Модрич и Роналду признаны лучшими по итогам Лиги чемпионов сезона-2017/18

Награды присуждаются с прошлого года, чтобы отметить лучших на каждой позиции в Лиге чемпионов. Члены жюри (тренеры 32 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий) выбирали трех футболистов в каждом амплуа. Первый получал пять очков, второй — три, третий — одно. По три футболиста с наибольшим числом очков в каждом амплуа вошли в итоговый список.