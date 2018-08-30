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20:42 (мск), источник: ТАСС

Навас, Рамос Модрич и Роналду признаны лучшими по итогам Лиги чемпионов сезона-2017/18

МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. Вратарь Кейлор Навас, защитник Серхио Рамос, полузащитник Лука Модрич и нападающий Криштиану Роналду, выступавший в испанском «Реале» в прошлом сезоне, признаны лучшими на своих позициях по итогам Лиги чемпионов сезона-2017/18. Церемония вручения наград прошла в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: AP 2018

Все победители в номинациях в составе «Реала» выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2017/18.

Награды присуждаются с прошлого года, чтобы отметить лучших на каждой позиции в Лиге чемпионов. Члены жюри (тренеры 32 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий) выбирали трех футболистов в каждом амплуа. Первый получал пять очков, второй — три, третий — одно. По три футболиста с наибольшим числом очков в каждом амплуа вошли в итоговый список.

В финальный список также вошли: среди вратарей — Алиссон («Рома», ныне «Ливерпуль») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус», ныне «Пари Сен-Жермен»), среди защитников — Марсело («Реал») и Рафаэль Варан («Реал»), среди полузащитников — Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Тони Кроос («Реал»), среди форвардов — Лионель Месси («Барселона») и Мохаммед Салах («Ливерпуль»).

В прошлом сезоне лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), защитником — Серхио Рамос («Реал»), полузащитником — Лука Модрич («Реал»), нападающим — Криштиану Роналду («Реал»).

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