Навас, Рамос Модрич и Роналду признаны лучшими по итогам Лиги чемпионов сезона-2017/18

Все победители в номинациях в составе «Реала» выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2017/18.
Награды присуждаются с прошлого года, чтобы отметить лучших на каждой позиции в Лиге чемпионов. Члены жюри (тренеры 32 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий) выбирали трех футболистов в каждом амплуа. Первый получал пять очков, второй — три, третий — одно. По три футболиста с наибольшим числом очков в каждом амплуа вошли в итоговый список.
В финальный список также вошли: среди вратарей — Алиссон («Рома», ныне «Ливерпуль») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус», ныне «Пари Сен-Жермен»), среди защитников — Марсело («Реал») и Рафаэль Варан («Реал»), среди полузащитников — Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Тони Кроос («Реал»), среди форвардов — Лионель Месси («Барселона») и Мохаммед Салах («Ливерпуль»).
В прошлом сезоне лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), защитником — Серхио Рамос («Реал»), полузащитником — Лука Модрич («Реал»), нападающим — Криштиану Роналду («Реал»).