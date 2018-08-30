Семин — об итогах жеребьевки Лиги чемпионов: Все в нашей группе равны

Источник: РИА "Новости"

Чемпион России «Локомотив» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем».

«Слабых нет в Лиге чемпионов, все соперники сильны, а в нашей группе все равны, — сказал Семин по телефону. — Надо обязательно просмотреть последние игры всех соперников. На подарки рассчитывать мы не можем. Рабочая ситуация, будем готовиться к каждой ближайшей игре».