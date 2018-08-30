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20:34 (мск), источник: Р-Спорт

Семин — об итогах жеребьевки Лиги чемпионов: Все в нашей группе равны

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Московский футбольный клуб «Локомотив» попал в группу Лиги чемпионов, в которой все равны, заявил РИА Новости главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Источник: РИА "Новости"

Чемпион России «Локомотив» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем».

«Слабых нет в Лиге чемпионов, все соперники сильны, а в нашей группе все равны, — сказал Семин по телефону. — Надо обязательно просмотреть последние игры всех соперников. На подарки рассчитывать мы не можем. Рабочая ситуация, будем готовиться к каждой ближайшей игре».

Тренер отметил, что не будет прибегать к советам известного по выступлениям в Португалии бывшего полузащитника «Локомотива» Марата Измайлова и португальского агента Паулу Барбозы. «Зачем нам советоваться, когда у нас самих португальцев много. И сами будем смотреть», — добавил Семин.

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