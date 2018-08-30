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20:36 (мск), источник: Vesti.kz

Эрич отразил два пенальти и помог «Астане» в третий раз подряд выйти в группу Лиги Европы

«Астана» вышла в групповой раунд Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей кипрский АПОЭЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответная встреча команд прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась в основное время со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч был забит в первом тайме. На 15-й минуте «Астана» получила право на пенальти, который точно реализовал Педро Энрике. На исходе получаса игры гости могли сравнять счет, но мяч после прямого удара со штрафного приземлился на сетку ворот сверху.

Во втором тайме команды обменялись опасными выпадами. Сначала киприоты организовали контратаку и от пропущенного мяча «Астану» спас Ненад Эрич, вовремя сыгравший на выходе. В ответ астанчане разыграли опасный штрафной и уже Марин Аничич головой пробил мимо ворот из выгодной позиции. В итоге в основное время счет на табло не изменился.

Первый матч команд, прошедший 23 августа, закончился минимальной победой АПОЭЛа со счетом 1:0. Для выявления победителя им пришлось играть дополнительные два тайма по 15 минут, но и там команды не отличились.

В итоге команды приступили к серии пенальти, где со счетом 2:1 выиграла «Астана». Героем стал Эрич, который отразил удар Томаса Де Винсенти и Георгиаса Эфреме, а Деллаторе и Лукас Соуза пробили мимо ворот. У «Астаны» не забили Марин Аничич, который попал в перекладину, и Абзал Бейсебеков — его удар парировал Бой Ваттерман. Точно с пенальти у казахстанского клуба пробили бразильские легионеры Ричард Алмейда и Педро Энрике, а у гостей — капитан Нуно Мораеш.

Таким образом, «Астана» в третий раз подряд пробилась в групповой раунд ЛЕ. В прошлом сезоне столичный клуб дошел до 1/16 финала этого турнира. Своих соперников по группе «Астана» узнает в ходе жеребьевки, которая пройдет 31 августа в Монако и начнется в 19:00 по астанинскому времени.

Добавим, что «Астана» и АПОЭЛ в третий раз встречались в еврокубках. В 2015 году казахстанский клуб выбил киприотов (1:0, 1:1) и впервые в своей истории вышел в групповой раунд ЛЧ, а спустя сезон в группе ЛЕ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.

Астана 1:0
По пенальти: 2:1
Основное время: 1:0 (1:0)
АПОЭЛ
30.08.2018, 17:00 4-й отборочный раунд Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук Бруну Бальтазар
Голы
16′ 38278  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Угловые 4
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
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