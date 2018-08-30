Эрич отразил два пенальти и помог «Астане» в третий раз подряд выйти в группу Лиги Европы

Ответная встреча команд прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась в основное время со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч был забит в первом тайме. На 15-й минуте «Астана» получила право на пенальти, который точно реализовал Педро Энрике. На исходе получаса игры гости могли сравнять счет, но мяч после прямого удара со штрафного приземлился на сетку ворот сверху.

Во втором тайме команды обменялись опасными выпадами. Сначала киприоты организовали контратаку и от пропущенного мяча «Астану» спас Ненад Эрич, вовремя сыгравший на выходе. В ответ астанчане разыграли опасный штрафной и уже Марин Аничич головой пробил мимо ворот из выгодной позиции. В итоге в основное время счет на табло не изменился.

Первый матч команд, прошедший 23 августа, закончился минимальной победой АПОЭЛа со счетом 1:0. Для выявления победителя им пришлось играть дополнительные два тайма по 15 минут, но и там команды не отличились.

В итоге команды приступили к серии пенальти, где со счетом 2:1 выиграла «Астана». Героем стал Эрич, который отразил удар Томаса Де Винсенти и Георгиаса Эфреме, а Деллаторе и Лукас Соуза пробили мимо ворот. У «Астаны» не забили Марин Аничич, который попал в перекладину, и Абзал Бейсебеков — его удар парировал Бой Ваттерман. Точно с пенальти у казахстанского клуба пробили бразильские легионеры Ричард Алмейда и Педро Энрике, а у гостей — капитан Нуно Мораеш.

Таким образом, «Астана» в третий раз подряд пробилась в групповой раунд ЛЕ. В прошлом сезоне столичный клуб дошел до 1/16 финала этого турнира. Своих соперников по группе «Астана» узнает в ходе жеребьевки, которая пройдет 31 августа в Монако и начнется в 19:00 по астанинскому времени.